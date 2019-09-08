Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruХавбек «Челси» и сборной Англии Дринкуотер был избит в ночном клубе

Полузащитник «Челси» и национальной команд Англии Дэнни Дринкуотер был избит в одном из ночных клубов.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Пьяного игрока «Челси» избили хулиганы: что стало с Дэниелом Дринкуотером

Чемпионат13:15

Дринкоутера могут выгнать из «Бернли». Он устроил драку в ночном клубе

Спорт-Экспресс10:21

«Бернли» пока не намерен прерывать аренду Дринкуотера. Пьяного игрока избили возле ночного клуба

Sports.ru10:21

Игрока «Челси» избили возле ночного клуба за приставания к чужой девушке. Он пропустит больше месяца

Sport24.ru03:57

СМИ: Подравшийся возле ночного клуба Дринкуотер обсудит с главным тренером свое будущее в команде

Матч ТВ10:31

Дринкуотера избили рядом с ночным клубом, игрок был пьян

Sport.ru12:58

«Бёрнли» не планирует выгонять Дринкуотера после скандала в ночном клубе

Евро-футбол.ру11:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:53, Вашингтон
Политика

Путин уволил помощника главы Следственного комитета

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Экономика

Казань вошла в топ-3 городов, в которых популярна оплата смартфонами

В целом по стране доля платежей смартфонами в общем количестве всех транзакций в первом полугодии 2019 года составила 6,2%. Средняя сумма при оплате покупок телефоном увеличилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 531 руб. (вместо 519 руб.), говорится на сайте банка.
Реальное время 04:32
Политика

ЦИК признала действительным голосование на всех участках в России

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что голосование на всех избирательных участках в России признано действительным.
Lenta.ru 14:36
Политика

В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию

Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.
Lenta.ru 12:44
Политика

Врио губернатора Сахалина лидирует на выборах главы региона

URA.Ru 07:09
Происшествия

Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось

В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Газета.Ru 14:25
Политика

Глава Пентагона посоветовал России вести себя «как нормальная страна»

Министр обороны США Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", которая бы разделяла западные ценности.
Pravda.Ru вчера в 08:06
Политика

В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах

В ходе выборов по России по состоянию на 17:00 мск зарегистрировано 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, треть из них не подтвердилась.
РБК 12:02
Происшествия

Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии

Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Политика

Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае

Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Политика

Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Экономика

В России могут появиться межрегиональные объекты размещения отходов

Как сообщает ТАСС, их создание станет одним из вариантов решения проблемы недозагруженности мусороперерабатывающих заводов.
Бизнес-новости в Кирове 14:38
Политика

УИК Санкт-Петербурга опровергла информацию о вбросах бюллетеней

Председатель участковой избирательной комиссии №1627 Санкт-Петербурга, где в воскресенье выбирают губернатора города и муниципальных депутатов, опроверг информацию СМИ о вбросах на избирательном участке.
ТАСС 12:01
Политика

Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Газета.Ru 09:59
Фигурное катание

Трусова: постараюсь исполнить три четверных прыжка на соревнованиях

Российская газета 13:32
Политика

Путин и Макрон обсудили шаги по Украине

Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон поговорили по телефону.
BFM.ru 13:09
Авто

Opel Corsa VXR может вернуться на мировую арену

Есть предположение, что подразделение PSA Group - Vauxhall вновь выведет на мировой рынок спортивную модель Opel Corsa VXR.
Car.ru 12:38
Баскетбол

Россия проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу

ProstoProSport 14:16
Здоровье

Терапевт рассказала о скрытых причинах отечности

Если человек не злоупотребляет солью и воздерживается от употребления жидкости перед сном, но с утра замечает одутловатость и отеки, то виной тому могут служить совсем иные причины.
Вечерний курьер 13:21
Армия и оружие

Эрдоган обвинил США в создании зоны безопасности для террористов

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты планируют создать зону безопасности в Сирии для террористической организации.
Газета.Ru 11:50
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Политика

Явка на электронном голосовании в Мосгордуму превысила 90%

RT на русском 13:54
Политика

Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»

REGNUM вчера в 18:45
Наука

Добровольная пробежка спасла мышей от лишних мутаций в ДНК

Обычная пробежка спасла мышей от очередной мутаций в ДНК, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:54
Политика

Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Коммерсантъ 12:38
Наука

В Китае обнаружены следы мокрицы возрастом более полумиллиарда лет

На территории юга Китая местными учеными совместно с коллегами из Соединенных Штатов Америки были обнаружены следы червеобразного существа, возраст которого составляет около 550 миллионов лет.
Ugpressa.ru 05 сентября в 14:51
Политика

Песков объяснил причины ручного управления Путина в Приангарье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области, поскольку в регионе «парадоксальная ситуация».
Известия 13:21
Общество

Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек

Газета.Ru 13:54
Футбол

Милота дня. Девочка встретила Неймара и расплакалась

Ариана поиграла с Неймаром в футбол, после чего получила в подарок футболку с росписями всех игроков сборной Бразилии.
Спорт-Экспресс 13:28
Политика

Бабушкин набирает 74,87% голосов на выборах главы Астраханской области

По итогам обработки 10,8% голосов в борьбе за кресло губернатора Астраханской области лидирует временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Бабушкин.
Известия 14:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дэнни Дринкуотер
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба Премьер-лиги «Челси», выступающий на правах аренды за «Бернли». В 2016 году сыграл три матча за сборную Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное