Полузащитник «Челси» и национальной команд Англии Дэнни Дринкуотер был избит в одном из ночных клубов.

Хавбек «Челси» и сборной Англии Дринкуотер был избит в ночном клубе

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