Футбол
Vprognoze.ruХавбек «Челси» и сборной Англии Дринкуотер был избит в ночном клубе
Полузащитник «Челси» и национальной команд Англии Дэнни Дринкуотер был избит в одном из ночных клубов.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:53, Вашингтон
Политика
Путин уволил помощника главы Следственного комитета
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Экономика
Казань вошла в топ-3 городов, в которых популярна оплата смартфонами
В целом по стране доля платежей смартфонами в общем количестве всех транзакций в первом полугодии 2019 года составила 6,2%. Средняя сумма при оплате покупок телефоном увеличилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 531 руб. (вместо 519 руб.), говорится на сайте банка.
Реальное время 04:32
Политика
ЦИК признала действительным голосование на всех участках в России
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что голосование на всех избирательных участках в России признано действительным.
Lenta.ru 14:36
Политика
В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию
Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.
Lenta.ru 12:44
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Газета.Ru 14:25
Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя «как нормальная страна»
Министр обороны США Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", которая бы разделяла западные ценности.
Pravda.Ru вчера в 08:06
Политика
В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах
В ходе выборов по России по состоянию на 17:00 мск зарегистрировано 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, треть из них не подтвердилась.
РБК 12:02
Происшествия
Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии
Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Экономика
В России могут появиться межрегиональные объекты размещения отходов
Как сообщает ТАСС, их создание станет одним из вариантов решения проблемы недозагруженности мусороперерабатывающих заводов.
Бизнес-новости в Кирове 14:38
Политика
УИК Санкт-Петербурга опровергла информацию о вбросах бюллетеней
Председатель участковой избирательной комиссии №1627 Санкт-Петербурга, где в воскресенье выбирают губернатора города и муниципальных депутатов, опроверг информацию СМИ о вбросах на избирательном участке.
ТАСС 12:01
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Фигурное катание
Трусова: постараюсь исполнить три четверных прыжка на соревнованиях
Российская газета 13:32
Политика
Путин и Макрон обсудили шаги по Украине
Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон поговорили по телефону.
BFM.ru 13:09
Авто
Opel Corsa VXR может вернуться на мировую арену
Есть предположение, что подразделение PSA Group - Vauxhall вновь выведет на мировой рынок спортивную модель Opel Corsa VXR.
Car.ru 12:38
Баскетбол
Россия проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу
ProstoProSport 14:16
Здоровье
Терапевт рассказала о скрытых причинах отечности
Если человек не злоупотребляет солью и воздерживается от употребления жидкости перед сном, но с утра замечает одутловатость и отеки, то виной тому могут служить совсем иные причины.
Вечерний курьер 13:21
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в создании зоны безопасности для террористов
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты планируют создать зону безопасности в Сирии для террористической организации.
Газета.Ru 11:50
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Политика
Явка на электронном голосовании в Мосгордуму превысила 90%
RT на русском 13:54
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Наука
Добровольная пробежка спасла мышей от лишних мутаций в ДНК
Обычная пробежка спасла мышей от очередной мутаций в ДНК, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:54
Политика
Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах
Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Коммерсантъ 12:38
Наука
В Китае обнаружены следы мокрицы возрастом более полумиллиарда лет
На территории юга Китая местными учеными совместно с коллегами из Соединенных Штатов Америки были обнаружены следы червеобразного существа, возраст которого составляет около 550 миллионов лет.
Ugpressa.ru 05 сентября в 14:51
Политика
Песков объяснил причины ручного управления Путина в Приангарье
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области, поскольку в регионе «парадоксальная ситуация».
Известия 13:21
Общество
Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек
Газета.Ru 13:54
Футбол
Милота дня. Девочка встретила Неймара и расплакалась
Ариана поиграла с Неймаром в футбол, после чего получила в подарок футболку с росписями всех игроков сборной Бразилии.
Спорт-Экспресс 13:28
Политика
Бабушкин набирает 74,87% голосов на выборах главы Астраханской области
По итогам обработки 10,8% голосов в борьбе за кресло губернатора Астраханской области лидирует временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Бабушкин.
Известия 14:39