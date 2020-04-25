Коронавирус
Bookmaker-ratings.ruФутболиста «Монпелье», заболевшего коронавирусом, вывели из комы
Полузащитник «Монпелье» Салоном Самбия выведен из состояния искусственной комы, сообщает RTL со ссылкой на агента футболиста Фредерика Герра. Ранее стало известно, что Самбия, заразившийся коронавирусом, был введен в искусственную кому.
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Технологии
Facebook запустит сервис Messenger Rooms для видеоконференций
В каких государствах сервис, получивший название Messenger Rooms, начнет работать, не уточняется, но представители Facebook рассказали, что очень скоро новое приложение будет доступно в большинстве стран мира.
Faktom 09:06
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
ТАСС 23:01
Армия и оружие
Чехи питали восторженное чувство к своим освободителям — Борис Полевой
ИА Красная Весна 16:44
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК вчера в 10:29
Политика
Белый дом может отправить главу минздрава США в отставку
Вашингтон, 26 апреля 2020, 05:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправить в отставку главу американского минздрава Алекса Азара, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.
REGNUM 22:13
Наука
Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости вчера в 15:18
Транспорт
В Москве закроют вестибюли ещё 13 станций метро
Московское метро с 26 апреля временно закроет вестибюли ещё 13 станций, сообщается на сайте столичной подземки.
Комсомольская правда 09:14
Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Общество
В Берлине задержали более 100 человек на акции протеста
Полиция Берлина задержала более 100 человек на акции протеста против ограничительных мер, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:56
Игры
В Epic Games Store стартовала раздача For The King
CyberSport.ru 23 апреля в 11:54
Общество
Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке
АиФ Санкт-Петербург 07:17
Футбол
Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ
Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".
ProstoProSport 00:48
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Технологии
Началось самое глобальное обновление Wi-Fi за 20 лет
Стартовало крупнейшее обновление Wi-Fi за последние 20 лет, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:13
Энергетика
Россияне почти на треть сократили покупки бензина на фоне самоизоляции
С введением режима самоизоляции россияне почти на треть сократили объемы покупок бензина.
РБК вчера в 02:00
Армия и оружие
Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику
Необходимость Украины ввести новую морскую политику наступательного характера и защитить страну от берегов противника обозначил бывший командующий украинских ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук.
Политика Сегодня 13:55
Происшествия
В Бурятии 138 человек с коронавирусной инфекцией проходят лечение
В Улан-Удэ разрастается очаг коронавирусной инфекции в Городской больнице №4.
Тивиком 21:30
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
Общество
Сенатор предложил разрешить пенсионерам гулять по очереди
Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 09:41
Общество
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости 07:39
Общество
Мишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень медорганизаций, которые перепрофилируют в регионах для борьбы с коронавирусом.
Коммерсантъ 08:40
Общество
Онищенко: самоизоляцию для пожилых можно ослабить с приходом летней погоды
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке России Геннадий Онищенко заявил, что режим самоизоляции для пожилых людей в России может быть ослаблен с наступлением летней погоды, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:10