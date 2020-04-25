Коронавирус
Bookmaker-ratings.ruФутболиста «Монпелье», заболевшего коронавирусом, вывели из комы
Полузащитник «Монпелье» Салоном Самбия выведен из состояния искусственной комы, сообщает RTL со ссылкой на агента футболиста Фредерика Герра. Ранее стало известно, что Самбия, заразившийся коронавирусом, был введен в искусственную кому.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 22 апреля в 06:24
Происшествия
В Туле горит завод по производству битума
Известия 18:09
Политика
Путин призвал госкомпании отказаться от покупки иностранных лимузинов
Ведомости вчера в 09:31
Наука
Имплант мозга смог вернуть парализованному человеку осязание
Evo-rus.com 04:11
Экономика
Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата.
РБК 17:00
Происшествия
Больной коронавирусом сбежал из Иркутска в Забайкалье
Последние три дня в сообщениях оперативного штаба при региональном правительстве сообщается, что один больной коронавирусом убыл 20 апреля в Забайкальский край.
Глагол. Иркутское обозрение 11:13
Политика
Совфед объяснил запрет Запада на просьбы помощи от Европы к России
Заявление собеседника агентства касалось высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые ранее рассказал журналистам, что «небольшие» страны НАТО и Евросоюза хотят, но не могут попросить помощи у России, чтобы побороть эпидемию COVID-19, так как им запрещают это сделать более мощные государства Запада.
Известия 17:31
Авто
Главные отличия между моделями ВАЗ-2106, разработанными для Канады и СССР
Редкая и по своему интересная версия ВАЗ-2106, разработанная для рынка Канады, удивляет российских водителей, которые не понимают, почему она настолько отличается от модели, созданной для внутреннего рынка.
Car.ru 22 апреля в 04:58
Общество
В Испании уже с 2 мая могут разрешить занятия спортом и прогулки
Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что в случае сохранения положительной динамики в ситуации с коронавирусом, уже с начала мая людям разрешат гулять на улице и заниматься спортом.
Чемпионат 15:15
Общество
Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Юлия Ларионова начинала свою работу на "Русском радио" музыкальным редактором, через несколько лет стала программным директором, а в 2016 году стала главным редактором радиостанции.
ИА InterMedia 07:13
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской удивила подписчиков небритыми подмышками
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина в своём поделилась фотографией со своей татуировкой на руке.
Discover24 вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Кино
Вышел трейлер комедийного сериала «Великая» про Екатерину II
Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.
Sibnet Новости вчера в 08:59
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Здоровье
Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса
С сегодняшнего дня Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыт на карантин из-за коронавируса.
Российская газета 12:55
Шоу-бизнес
Ксению Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам
Ксения Собчак показала в социальных сетях, как она разносит здоровое питание для пенсионеров.
StarHit.ru 09:30
Наука
Неизвестные науке беспозвоночные с песчаных пляжей находятся под угрозой исчезновения
Rusargument 23 апреля в 12:41
Авто
Объявлены цены на внедорожник Haval H5
Российские дилерские центры Haval предложат новый китайский внедорожник Haval H5 по цене от 1,1 млн рублей.
32CARS.ru 22 апреля в 06:04
Кино
Крис Хемсворт унес Мьельнир и Громсекиру со съемок фильмов Marvel
Актер Крис Хемсворт признался ведущему шоу «Джимми Киммел в прямом эфире», что хранит в своем австралийском доме Мьельнир и Громсекиру, легендарные оружия Тора, позаимствованные им на съемках.
Киноафиша России вчера в 02:37
Музыка
The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню
Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант вчера в 06:38
Космос
NASA показало снимок с «Хаббла» в день его 30-летия
Космическому телескопу имени Эдвина «Хаббла» 24 апреля исполнилось 30 лет, в честь юбилея агентство NASA показало новый снимок.
Московский Комсомолец вчера в 18:06
Общество
Борис Джонсон вернется на работу 27 апреля
Британский премьер-министр Борис Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей 27 апреля.
Невские Новости 18:46
Происшествия
Полиция Латвии начала дело о несоблюдении дистанции при драке
Латвийская полиция начала административное производство о мелком хулиганстве и несоблюдении дистанции при драке в населенном пункте Слампе, сообщила агентству LETA представитель Земгальского регионального управления полиции Даце Калниня.
Евразия Daily 09:38
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Армия и оружие
Чехи питали восторженное чувство к своим освободителям — Борис Полевой
ИА Красная Весна 16:44
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Происшествия
В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19
Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:44