Полузащитник «Монпелье» Салоном Самбия выведен из состояния искусственной комы, сообщает RTL со ссылкой на агента футболиста Фредерика Герра. Ранее стало известно, что Самбия, заразившийся коронавирусом, был введен в искусственную кому.

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