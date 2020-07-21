с чего всё началось

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС. Также его оштрафовали на 50 тыс. руб.

Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча

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