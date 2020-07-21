с чего всё началось

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС. Также его оштрафовали на 50 тыс. руб.

Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча

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Культура Netflix опубликовал рейтинг самых популярных оригинальных сериалов Рейтинг самых популярных оригинальных сериалов опубликовал сервис потокового видео Netflix, 20 июля передает Just Jared.

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Авто В РФ запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила изменённый техрегламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», согласно поправкам, в России запретят ремонтировать автомобили с использованием подержанных и восстановленных запасных частей узлов и агрегатов. 702

Гаджеты Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12 Китайская компания в ближайшее время по «воздуху» начнет распространять MIUI 12, и это будет уже вторая стадия, которая затрагивает большое количество моделей, предлагаемых в Китае и за пределами этой страны. 21

Политика Аваков назвал неуравновешенным захватившего автобус в Луцке Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что мужчина, захвативший заложников в Луцке, является неуравновешенным.

Происшествия Двое рабочих погибли от удара током в Ленобласти Двое мужчин погибли и один пострадал в результате удара током в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области. 2

Происшествия Администратор «Омбудсмена полиции» Худяков вышел из СИЗО Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков, которому следствие решило отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, вышел из СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.

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