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КоммерсантъКоммерсантъФутболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС. Также его оштрафовали на 50 тыс. руб.
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте
 РФС.
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Андрей Ещенко
Российский футболист
Российский футболист, крайний защитник московского «Спартака». За свою продолжительную карьеру трижды выходил в финал Кубка России, а также брал Кубок и Суперкубок Украины.
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