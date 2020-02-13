Общество
News.ruФутболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус
В организации отметили, что РФС может применить к игроку соответствующие санкции. Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на шутку футболиста Дмитрия Тарасова, который выложил фотографию с азиатом, подписав это словом «коронавирус», писал NEWS.ru.
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Парикмахер Тарасова: люди возмущены шуткой про коронавирус? Да дебилы они! А мы поржали
Чемпионат12 февраля в 16:21
Еще один футболист глупо пошутил про коронавирус. Теперь это Дмитрий Тарасов
Sport24.ru12 февраля в 13:45
«Бузова, лещи девушкам и коронавирус». Самые громкие скандалы с участием Дмитрия Тарасова
Спорт-Экспресс12 февраля в 13:35
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