Общество

News.ruNews.ruФутболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус

В организации отметили, что РФС может применить к игроку соответствующие санкции. Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на шутку футболиста Дмитрия Тарасова, который выложил фотографию с азиатом, подписав это словом «коронавирус», писал NEWS.ru.
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