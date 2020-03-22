Коронавирус

UfacityNews.ruUfacityNews.ruФутболиста «Уфы» госпитализировали с подозрением на коронавирус

Игрок футбольного клуба «Уфа» госпитализирован с подозрением на коронавирус. В инфекционной больнице оказался полузащитник Оливье Тилль. Как сообщает пресс-служба клуба, признаки болезни проявились 17 марта, спортсмена изолировали и поместили в отдельную палату.
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