Лучшим тренером ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан наставник «Тамбова» Сергей Первушин. Об этом 27 ноября сообщается на сайте РПЛ. Лучшего тренера месяца выбирали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

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