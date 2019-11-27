РПЛ
REGNUMНаставник «Тамбова» Первушин признан лучшим тренером ноября в РПЛ
Лучшим тренером ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан наставник «Тамбова» Сергей Первушин. Об этом 27 ноября сообщается на сайте РПЛ. Лучшего тренера месяца выбирали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».
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Наставник ФК «Тамбов» Сергей Первушин претендует на звание лучшего тренера ноября
LifeTambov.ruвчера в 05:20
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