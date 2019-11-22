Футбол
Газета.RuФутболиста из Италии отстранили на неделю за секс в туалете
Вратарь клуба третьей лиги Италии "Реджана" Маттео Вольтолини был дисквалифицирован от выступлений за команду на неделю. Об этом сообщает Corriere Dello Sport. Причиной для отстранения послужила запись того, как голкипер занимается с девушкой сексом в туалете ночного клуба.
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