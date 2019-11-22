Вратарь клуба третьей лиги Италии "Реджана" Маттео Вольтолини был дисквалифицирован от выступлений за команду на неделю. Об этом сообщает Corriere Dello Sport. Причиной для отстранения послужила запись того, как голкипер занимается с девушкой сексом в туалете ночного клуба.

Футболиста из Италии отстранили на неделю за секс в туалете

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