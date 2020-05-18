Происшествия

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руФутболист «Челси» Хадсон-Одои подозревается в изнасиловании

Как сообщает Daily Mail, девушка вызвала полицию, поскольку Хадсон-Одои её изнасиловал. Футболисту были выдвинуты подозрения, он был освобождён в понедельник утром под залог без каких-либо официальных комментариев. Журналисты издания связались с представителем Хадсона-Одои.
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Футболист «Челси» Хадсон-Одои подозревается в изнасиловании

Евро-футбол.ру11:19

Daily Mail: Хадсона-Одои арестовали по подозрению в изнасиловании

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Игрока «Челси» обвинили в изнасиловании

Lenta.ru13:32

Футболиста сборной Англии Хадсона-Одои обвиняют в изнасиловании

Вести.Ru12:16

Известного футболиста обвинили в изнасиловании

Утро.ru14:28

19-летний игрок «Челси» подозревается в изнасиловании

LiveResult.Ru11:19

Игрок «Челси» нарушил карантин ради женщины и подозревается в изнасиловании

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Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции

Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 14:25
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Стрелков заявил, что хотел бы жить в Киеве

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь (Гиркин) Стрелков в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что хотел был жить в Киеве.
Daily Storm 13:57
Здоровье

В Петербурге создадут комиссию по рассмотрению жалоб медработников

В комиссию, которая займется вопросами о признании медработников пострадавшими от COVID-19, войдут более 15 человек.
Город+ 13:39
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Здоровье

В Минздраве Дагестана разъяснили диагнозы умерших медработников

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Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
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Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Lenta.ru 08:59
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Экономика

Центробанк прогнозирует дальнейший рост годовой инфляции в России

По оценке регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,8−4,8% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
REGNUM 13:59
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Происшествия

В Костромской области нашли тело профессора из Москвы

Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
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Происшествия

В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину

Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском 14:24
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Общество

В Саратовской области вернули запрет на спорт и прогулки

Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
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Общество

Лукашенко подписал указ о бесплатном ЭКО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому с 2021 года каждая супружеская пара сможет претендовать на одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения, если женщина не старше 40 лет.
Rambler News Service 11:58
Происшествия

В Одессе рухнула стена многоэтажного жилого дома

Одесса, Украина, 18 мая 2020, 18:01 — REGNUM Одна из стен пятиэтажного жилого дома обвалилась в Одессе, сообщает 18 мая госслужба Украины по ЧС.
REGNUM 11:01
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Музыка

В 2021 году «Евровидение» состоится в Роттердаме

65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме, 16 мая сообщает пресс-служба конкурса.
ИА Красная Весна вчера в 02:22
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Общество

Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц

Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
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Политика

Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
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Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
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Футбол

Нани: «Бассейн, теннис, пинг-понг... Когда ты дома у Роналду, он постоянно хочет соревноваться с тобой»

Sports.ru 15:07
Финансы

ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей

Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru 14:06
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Шоу-бизнес

Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа

Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
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Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса

Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
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Космос

Астрономы находят регулярные ритмы у пульсирующих звезд

AstroNews.ru 14 мая в 19:44
Политика

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ вчера в 08:37
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Здоровье

Фельдшеры в Псковской области пожаловались Ведерникову на нехватку СИЗ

Старший фельдшер станции Алиса Хохрякова рассказала, что маски приходится экономить, несмотря на то, что их нужно менять каждые два часа.
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Воробьев назвал число вернувшихся на промпредприятия в Подмосковье

В Московской области около 350-500 тыс. человек вернулись на работу на промышленные предприятия.
Известия 14:30
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Здоровье

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
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Политика

СБУ открыла дело о госизмене в отношении Ермака и Кучмы

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело о государственной измене в отношении двух украинских политиков.
Газета.Ru 15:29
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