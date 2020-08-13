Футболиста сборной Белоруссии арестовали за участие в протестах
Нападающий БАТЭ и сборной Белоруссии Антон Сорока был арестован за участие в протестах против результатов выборов президента страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко Против». 28-летний форвард арестован на семь суток.В источнике
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