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Lenta.ru
Lenta.ru

Футболиста сборной Белоруссии арестовали за участие в протестах

Нападающий БАТЭ и сборной Белоруссии Антон Сорока был арестован за участие в протестах против результатов выборов президента страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко Против». 28-летний форвард арестован на семь суток.В источнике
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Российский Диалог

Форвард сборной Белоруссии Сорока поплатился за протест против Лукашенко

Российский Диалогвчера в 13:02
Нева Спорт

Нападающий БАТЭ арестован на 7 суток на участие в митинге против результатов выборов

Нева Спортвчера в 11:21
АиФ Казань

Бывший игрок «Рубина» арестован за участие в митинге в Беларуси

АиФ Казаньвчера в 11:51
Lenta.ru

Футболиста сборной Белоруссии арестовали за участие в протестах

Lenta.ruвчера в 11:24
Взгляд.ру

Нападающего сборной Белоруссии арестовали за участие в акциях протеста

Взгляд.рувчера в 12:12
Sport24.ru

Футболист сборной Белоруссии арестован на 7 суток за участие в митинге против результатов выборов

Sport24.ruвчера в 10:47
Евро-футбол.ру

Форварда БАТЭ арестовали за участие в митинге в Беларуси

Евро-футбол.рувчера в 10:39

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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Эксперт оценил заявление о «деньгах за дестабилизацию» в Белоруссии из РФ

Российский эксперт, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев назвал бредом слова члена инициативной группы бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Юрия Воскресенского, который в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" заявил, что принимал деньги от московских политологов за "дестабилизацию ситуации" в республике.
РИА Новости17:34
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Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
RT на русском21:58
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ruвчера в 15:20
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новостивчера в 10:32
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