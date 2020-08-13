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Lenta.ru
Lenta.ru

Футболиста сборной Белоруссии арестовали за участие в протестах

Нападающий БАТЭ и сборной Белоруссии Антон Сорока был арестован за участие в протестах против результатов выборов президента страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко Против». 28-летний форвард арестован на семь суток.В источнике
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Российский Диалог

Форвард сборной Белоруссии Сорока поплатился за протест против Лукашенко

Российский Диалогвчера в 13:02
Взгляд.ру

Нападающего сборной Белоруссии арестовали за участие в акциях протеста

Взгляд.рувчера в 12:12
Нева Спорт

Нападающий БАТЭ арестован на 7 суток на участие в митинге против результатов выборов

Нева Спортвчера в 11:21
Lenta.ru

Футболиста сборной Белоруссии арестовали за участие в протестах

Lenta.ruвчера в 11:24
Sport24.ru

Футболист сборной Белоруссии арестован на 7 суток за участие в митинге против результатов выборов

Sport24.ruвчера в 10:47
Евро-футбол.ру

Форварда БАТЭ арестовали за участие в митинге в Беларуси

Евро-футбол.рувчера в 10:39

В нескольких регионах ожидается аномально теплая погода

Температура выше нормы ожидается в ближайшие дни в Тюменской области, Красноярском крае и нескольких регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В нескольких регионах ожидается аномально теплая погода
Коммерсантъ01:01

Первая вакцина против коронавируса зарегистрирована в России

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина против геморрагической лихорадки Эболы была создана в течение 15 месяцев, а вакцина от коронавирусной инфекции — в течение 5 месяцев.
Нагатино-Садовникивчера в 05:12
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В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Задержанные во время протестных акций в Минске граждане не подвергались издевательствам, заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, передает «РИА Новости».
Известия00:13
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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Япония до конца года приостанавливает безвизовые обмены с Россией

Токио, 14 августа 2020, 06:45 — REGNUM Власти Японии до конца года приостанавливают все запланированные ранее безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью российских Курильских островов из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM23:45