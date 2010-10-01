Футбол
ГЛАС.RUФутболистам «Манчестер Юнайтед» запретили гулять в Казахстане
28 ноября в столице Казахстана пройдет матч 5 тура Лиги Европы. Команда «Астана» на своем поле в Нур-Султане примет «Манчестер Юнайтед». Британским игрокам рекомендовали в далекой поездке придерживаться простых правил, чтобы избежать проблем со здоровьем.
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Экономика
Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что по итогам 2019 года инфляция (декабрь к декабрю), скорее всего, уйдет «гораздо ниже» официального прогноза в 3,8%. По версии Минэкономразвития, низкая инфляция — отражение слабого потребительского спроса, и риском добавочного давления на цены являются меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования.
Здоровье
В Самаре частным клиникам предложили отказаться от абортов
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов призвал частные клиники в регионе отказаться от абортов, сообщила 20 ноября пресс-служба ведомства.
Происшествия
Сбитая троллейбусом на Загородном проспекте девушка скончалась
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой
Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой.
Политика
Зеленский открыл мост в Донбассе и смутился из-за флагов ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном открытии моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Футбол
Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарем сборной России
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выделил вратаря, который должен быть основным голкипером на Евро-2020.
Кино
Netflix выпустит сиквел сериала «Викинги»
Хоккей
Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия»
Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2). За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона.
Общество
Волгоградцы назвали коррупцией подорожание медсправок для водителей
Как ранее сообщали «НовостиВолгорада.ру», бывалым автомобилистам и кандидатам в водители теперь нужно будет сдавать анализы мочи на психоактивные вещества и крови на CDT - показатель хронического алкоголизма.
Авто
Aston Martin впервые в своей истории представил кроссовер
Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin представил первый в своей 106-летней истории кроссовер.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Армия и оружие
«Он просто исчез со всех радаров»: На том берегу Атлантики потеряли российский «шпионский» корабль - СМИ
На самом же деле, уверен Саттон, корабль "шпионит" за подводными коммуникациями, многие из которых - военные.
Армия и оружие
Российские комплексы «Панцирь» защитили авиасалон в Дубае
Авто
Представлен агрессивный тюнинг для нового Toyota RAV4
Компания Climate регулярно выпускает агрессивные обвесы для внедорожников и кроссоверов Toyota и Lexus.
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча в Санкт-Петербурге
УЕФА открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации по итогам матча сборных России и Бельгии (1:4), который прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге.
Происшествия
В Охотском море зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Музыка
Уроженцев России выдвинули на «Грэмми»
Уроженцы России из трио Hermitage Piano Trio были выдвинуты на получение американской премии "Грэмми" (Grammy) в номинации "Лучшее исполнение камерной музыки малым ансамблем".
Футбол
Снейдер: мог бы играть на уровне Месси и Роналду. Но не хотел этого
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер считает, что, будучи игроком, мог бы достичь уровня аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, если бы играл на максимуме возможностей.
Политика
Показания посла США в ЕС подтвердили невиновность Трампа
Американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что президент США Дональда Трамп не заслуживает импичмента, так как невиновен.
Экономика
ФНС России не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
Федеральная налоговая служба России (ФНС) не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга, заявил глава ведомства Михаил Мишустин.
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Технологии
В России может появиться быстрый интернет для поездов и самолетов
Российские поезда и самолеты хотят обеспечить высокоскоростным интернетом.
Общество
Синоптики перечислили регионы, в которых будет теплый декабрь
Теплый декабрь специалисты Гидрометцентра прогнозируют на севере европейской части России, на Урале и на севере Красноярского края.