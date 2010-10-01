Футбол
ГЛАС.RUФутболистам «Манчестер Юнайтед» запретили гулять в Казахстане
28 ноября в столице Казахстана пройдет матч 5 тура Лиги Европы, команда «Астана» на своем поле в Нур-Слутане примет «Манчестер Юнайтед». Британским игрокам рекомендовали в далекой поездке придерживаться простых правил, чтобы избежать проблем со здоровьем.
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Политика
Зеленский назвал условие для проведения выборов в Донбассе
1 октября контактная группа по Донбассу в Минске подписала «формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса.
Известия 09:09
Экономика
Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа
Россия обсуждает с Украиной прямые поставки 15 миллиардов кубометров газа в год, рассказал журналистам министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 06:51
Политика
Путин пошутил о «помощи» США в добыче сланцевой нефти
Во время выступления на форуме «Россия зовет!» президент России Владимир Путин пошутил, что нужно позаимствовать у США технологии по добыче сланцевой нефти.
ТК Звезда 08:32
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
REGNUM вчера в 04:42
Политика
Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Lenta.ru 08:32
Общество
СМИ сообщили о переводе более $800 млн через офшоры Абызова
Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть, на счета которой с 2011 по 2016 год поступило более $860 млн, говорится в совместном расследовании «Новой газеты», Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала STV и эстонской газеты Postimees.
РБК 08:30
Армия и оружие
Российскую ЗРС С-400 раскритиковали в Польше
В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400.
Военное обозрение 05:12
Экономика
Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что по итогам 2019 года инфляция (декабрь к декабрю), скорее всего, уйдет «гораздо ниже» официального прогноза в 3,8%. По версии Минэкономразвития, низкая инфляция — отражение слабого потребительского спроса, и риском добавочного давления на цены являются меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования.
РБК 06:32
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Газета.Ru вчера в 02:23
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию
Осужденный за получение взятки и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко прибыл отбывать наказание в Мордовию.
Российская газета 05:07
Политика
Путин назвал причину распада СССР
Президент России Владимир Путин назвал причину распада Советского Союза, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!" в Москве.
Sputnik Таджикистан 06:52
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
REGNUM вчера в 22:18
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru вчера в 02:18
Общество
В Турции достроен конкурент «Турецкого потока»
Вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет официально введена в эксплуатацию 30 ноября, сообщило со ссылкой на слова министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза турецкое издание Daily Sabah.
Ведомости 18 ноября в 16:48
Наука
В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни
Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
Популярная механика 03:59
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Наука
В Денисовой пещере нашли древнейшую фигурку пещерного льва
Археологи нашли в Денисовой пещере фигурку пещерного льва, вырезанную из бивня мамонта, сообщается на сайте издания Сибирского отделения РАН.
N+1 07:11
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет
Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
SM News вчера в 07:19
Общество
В Твери водители штурмуют наркологический и психоневрологический диспансеры
Tverigrad.ru 08:01
Происшествия
Четыре россиянки сутки пытали знакомую горячим чаем и кухонным ножом
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырех жительниц Республики Алтай, обвиняемых в похищении и пытках своей знакомой по предварительному сговору.
Lenta.ru 06:29
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Соловей.Инфо вчера в 06:40
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Известия 01:30
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Московский Комсомолец 03:45