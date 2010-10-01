Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RUФутболистам «Манчестер Юнайтед» запретили гулять в Казахстане

28 ноября в столице Казахстана пройдет матч 5 тура Лиги Европы. Команда «Астана» на своем поле в Нур-Султане примет «Манчестер Юнайтед». Британским игрокам рекомендовали в далекой поездке придерживаться простых правил, чтобы избежать проблем со здоровьем.
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