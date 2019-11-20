«Манчестер Юнайтед» ограничил своих футболистов в передвижениях по Астане перед матчем пятого тура Лиги Европы. Руководство клуба разрешит игрокам покидать помещения всего на 10 минут из-за ожидаемого в день матча мороза в 20 градусов по Цельсию, сообщает ESPN FC.

«Манчестер Юнайтед» запретит игрокам выходить на улицу в Астане

Политика Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.

Политика Путин назвал причины распада СССР Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.

Политика В Кремле претензии Эстонии к РФ назвали неприемлемыми Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пыллуаас обвинил Россию в «захвате» около 5% эстонской территории, ссылаясь на Тартуский мирный договор 1920 года.

Политика Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Путин назвал российскую угрозу выдумкой Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

Экономика В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.

Здоровье В Татарстане подорожает медсправка для водителей В Татарстане повышение цен на проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей планируется с января 2020 года.

Политика Замглавы МИД Украины покинет пост из-за разногласий по поводу России «24 канал», который приводит выдержки из программы с Зеркаль, отмечает, что на вопрос ведущего Дениса Бигуса, почему дипломат не хочет остаться в ведомстве как часть системы, которая может оказывать сопротивление России, она ответила: «Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента».

Политика Путин назвал антироссийские санкции выстрелом США себе в ногу Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.

Путешествия Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.

Общество Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.