Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Манчестер Юнайтед» запретит игрокам выходить на улицу в Астане

«Манчестер Юнайтед» ограничил своих футболистов в передвижениях по Астане перед матчем пятого тура Лиги Европы. Руководство клуба разрешит игрокам покидать помещения всего на 10 минут из-за ожидаемого в день матча мороза в 20 градусов по Цельсию, сообщает ESPN FC.
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