Футбол

Soccer.ruSoccer.ruФутболистам «Мордовии» не платят зарплату 2,5 месяца

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Футболистам «Мордовии» не платят зарплату 2,5 месяца

Soccer.ruвчера в 06:42

В российском футболе нашелся еще один клуб-должник

Lenta.ruвчера в 08:47

У ФК «Мордовия» есть долги по зарплате

Gazeta1304:09

Футболистам «Мордовии» вновь не платят зарплату

Pro Город Саранск00:24
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Общество

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»

Пятый канал вчера в 20:16
Политика

Кадыров заявил о необходимости дороги между Чечней и Грузией

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о значимости строительства дороги, соединяющей Чечню и Грузию, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru вчера в 13:48
Космос

SpaceX провела испытания системы эвакуации с корабля Crew Dragon

Американская компания SpaceX предпринимателя Илона Маска провела успешные огневые испытания системы эвакуации космического корабля Crew Dragon, предназначенного для пилотируемых полетов.
ТАСС вчера в 20:55
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Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

Российская газета 03:53
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Политика

МИД Украины не планирует двустороннюю встречу Зеленского с Путиным

Киев не планирует двустороннюю встречу между президентами Украины Зеленским и России Владимиром Путиным.
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Похудевшая Анастасия Волочкова напугала изможденным видом

Похудевшая Анастасия Волочкова, переборщившая с диетами, напугала фанатов своим изможденным и болезненным видом.
Актуальные Новости вчера в 09:38
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы, такая задача поставлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости 04:25
Происшествия

Следователи сообщили детали стрельбы в колледже Благовещенска

РБК вчера в 23:09
Происшествия

В СК назвали причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

ТАСС 01:58
Кино

Disney вырезал Майкла Джексона из «Симпсонов»

Пользователи Disney+ не обнаружили в опубликованном стриминговым сервисом сборнике всех эпизодов мультсериала «Симпсоны» серию с Майклом Джексоном.
Lenta.ru 01:54
Футбол

Головин в четвертый раз признан игроком матча в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим игроком команды в матче 13-го тура Лиги 1 против «Дижона» (1:0) по версии болельщиков.
Бомбардир.ру 04:23
Спорт

Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России

Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
РИА Новости 03:37
Шоу-бизнес

В борьбе за дочь Холли Берри обвинила ее отца в инцесте и расизме

Как выяснилось, бывшие возлюбленные судились за опеку над девочкой. Тогда актриса обвинила манекенщика в инцесте и расизме.
Bimru.ru 01:10
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МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Известия 03:33
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Происшествия

Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Известия вчера в 20:24
Футбол

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Гаджеты

Xiaomi признала проблемы Xiaomi Mi Watch

Китайский производственный гигант Xiaomi недавно выпустил свои первые умные часы, которые получили название Xiaomi Mi Watch.
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Шоу-бизнес

Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online вчера в 11:07
Армия и оружие

«США будут завидовать»: китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57

Характеристики и боеспособность российского истребителя пятого поколения Су-57 могут вызвать зависть со стороны США, пишет китайское издание Sina.
РИА Новости 03:49
Авто

Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander

Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Tvoe-avto.com 12 ноября в 12:28
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Политика

Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 12:30
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Знаменитый кот, которого не пускали в самолет из-за лишнего веса, позанимался с хоккейным тренером

Sport24.ru 03:57
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В «Артеке» во сне умерла девочка

По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.
BFM.ru вчера в 05:49
Общество

Сыну Рудковской и Плющенко угрожают убийством

Звездная пара обратилась в полицию с заявлением об угрозах ребенку. Сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко угрожают убийством.
Пятый канал вчера в 04:26
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Джон Кармак ушёл из Oculus, чтобы создавать искусственный интеллект

Карман заявил, что теперь он будет заниматься «сильным искусственным интеллектом».
REGNUM 04:53
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