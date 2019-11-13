Футбол
Soccer.ruФутболистам «Мордовии» не платят зарплату 2,5 месяца
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Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Жительница Челябинской области покончила с собой после того, как от нее сбежали трое детей - она держала дочерей 20 и 11 лет, а также 15-летнего сына взаперти на протяжении 11 лет.
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Происшествия
Российского бойца UFC арестовали по подозрению в похищении человека
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
В Киеве представили три направления по возвращению Крыма
«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
Общество
Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами
Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Здоровье
Каким зодиакальным знакам запрещено носить золотые украшения
Ни в коем случае нельзя носить крупные украшения из золота Рыбам, пишет «МК в Волгограде.ру».
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.
Общество
Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей
«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
Экономика
Спрос на вторичное жилье в Москве упал на треть за год
Если в предыдущие годы уровень спроса осенью в целом был как минимум на 10% выше в сравнении с летними месяцами, то в 2019-м активизации сегмента не произошло.
Футбол
Андрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Шоу-бизнес
Садальский рассказал о пытках доцентом Соколовым другой студентки
Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram рассказал своим фолловерам о том, что еще полтора года назад в ЖЖ он выкладывал видео Евгения Понасенкова о доценте СпбГУ Олеге Соколове, его долгих судах с ним, а также об истязании другой студентки, которое произошло 11 лет назад.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 11:10 MSK 12 ноября понизился на 0.07%
Курс евро по отношению к доллару США в 11:10 MSK 12 ноября понизился на 0.07% (-0.0008) до $1.1024 с $1.1032 предыдущего закрытия.
Шоу-бизнес
Таролог предсказал Бузовой замужество в 2020 году
Александр Кинжинов, участник 18-й «Битвы экстрасенсов», предсказал Ольге Бузовой торжественную свадьбу в следующем году и рождение двух дочерей.
Экономика
Часть авиакомпании «Победа» собирается купить британский миллиардер
Британский миллиардер, владелец компании Virgin Group Ричард Брэнсон рассматривает возможность покупки 25% авиакомпании «Победа» [дочерний лоукостер «Аэрофлота»].
Общество
В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами
Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.
Наука
Ученые назвали опасное свойство сахара
Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Общество
Минпромторг предложил ввести квоты для госзакупки российских товаров
Как пишут "Ведомости", государственных заказчиков могут обязать приобретать у российских поставщиков не менее половины товаров от общего объёма закупок.
Происшествия
В хабаровской школе умер 11-летний ребенок
Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Общество
ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте
Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».