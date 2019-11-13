Футбол

Soccer.ruSoccer.ruФутболистам «Мордовии» не платят зарплату 2,5 месяца

3 фото
Ищем спонсоров не только здесь, но и за пределами республики.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Футболистам «Мордовии» не платят зарплату 2,5 месяца

Soccer.ruвчера в 06:42

В российском футболе нашелся еще один клуб-должник

Lenta.ruвчера в 08:47

Футболистам «Мордовии» вновь не платят зарплату

Pro Город Саранск00:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 02:00, Вашингтон
Происшествия

В колледже Благовещенска произошла стрельба

Lenta.ru вчера в 21:30
Происшествия

Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

Жительница Челябинской области покончила с собой после того, как от нее сбежали трое детей - она держала дочерей 20 и 11 лет, а также 15-летнего сына взаперти на протяжении 11 лет.
Газета.Ru 12 ноября в 13:22
Происшествия

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Происшествия

Российского бойца UFC арестовали по подозрению в похищении человека

Lenta.ru вчера в 13:23
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:33
Политика

В Киеве представили три направления по возвращению Крыма

«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
Известия вчера в 11:36
Происшествия

В СК назвали причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

ТАСС 01:58
Общество

Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами

Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 19:25
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

REGNUM вчера в 20:24
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Здоровье

Каким зодиакальным знакам запрещено носить золотые украшения

Ни в коем случае нельзя носить крупные украшения из золота Рыбам, пишет «МК в Волгограде.ру».
Вечерний Волгоград вчера в 06:28
Происшествия

Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Известия вчера в 20:24
Политика

Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.
ТАСС вчера в 12:30
Общество

Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ вчера в 02:38
Общество

Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции

Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК вчера в 04:46
Экономика

Спрос на вторичное жилье в Москве упал на треть за год

Если в предыдущие годы уровень спроса осенью в целом был как минимум на 10% выше в сравнении с летними месяцами, то в 2019-м активизации сегмента не произошло.
Интерфакс вчера в 03:55
Футбол

Андрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
Sportbox.RU вчера в 13:33
Политика

Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12 ноября в 12:09
Шоу-бизнес

Садальский рассказал о пытках доцентом Соколовым другой студентки

Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram рассказал своим фолловерам о том, что еще полтора года назад в ЖЖ он выкладывал видео Евгения Понасенкова о доценте СпбГУ Олеге Соколове, его долгих судах с ним, а также об истязании другой студентки, которое произошло 11 лет назад.
Московский Комсомолец вчера в 01:53
Финансы

Курс евро по отношению к доллару США в 11:10 MSK 12 ноября понизился на 0.07%

Курс евро по отношению к доллару США в 11:10 MSK 12 ноября понизился на 0.07% (-0.0008) до $1.1024 с $1.1032 предыдущего закрытия.
АК&М 12 ноября в 03:47
Шоу-бизнес

Таролог предсказал Бузовой замужество в 2020 году

Александр Кинжинов, участник 18-й «Битвы экстрасенсов», предсказал Ольге Бузовой торжественную свадьбу в следующем году и рождение двух дочерей.
Пятый канал вчера в 05:30
Экономика

Часть авиакомпании «Победа» собирается купить британский миллиардер

Британский миллиардер, владелец компании Virgin Group Ричард Брэнсон рассматривает возможность покупки 25% авиакомпании «Победа» [дочерний лоукостер «Аэрофлота»].
URA.Ru вчера в 18:13
Общество

В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами

Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.
РИА Новости 01:38
Наука

Ученые назвали опасное свойство сахара

Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Общество

Минпромторг предложил ввести квоты для госзакупки российских товаров

Как пишут "Ведомости", государственных заказчиков могут обязать приобретать у российских поставщиков не менее половины товаров от общего объёма закупок.
Эхо Москвы 01:30
Происшествия

В хабаровской школе умер 11-летний ребенок

Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Российская газета вчера в 22:52
Общество

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 21:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мордовия
Республика в составе России
Субъект Российской Федерации, республика в её составе. Площадь - 26 128 км². Население составляет более 700 тыс. человек, столица - Саранск.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное