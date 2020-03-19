Коронавирус
Российская газетаФутболистам «Спартака» запретили покидать Москву и Московскую область
Футбольный клуб "Спартак" принял решение запретить игрокам выезжать за пределы Москвы и Московской области. Об этом информирует "Спорт-Экспресс". Запрет будет действовать до 26 марта.
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Экономика
«Московская биржа» сообщила о рекордном среднедневном объеме торгов в марте
В марте 2020 года среднедневной объем торгов акциями на "Московской бирже" достиг рекордного уровня в 152,6 млрд рублей, в день в среднем совершалось по 1,7 млн сделок, сообщила биржа.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Общество
За сутки коронавирус выявили еще в 15 регионах России
За последние сутки в России заболевания новым коронавирусом выявили сразу в 15 регионах, пишет «Интерфакс» по сообщению оперативного штаба.
Политика
Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год вопросом
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что ждет россиян в 2024 году в контексте президентских выборов и о своих планах.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Энергетика
Российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель
Цены на партии российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы снизились накануне на 5,25 доллара — до 18 долларов 64 центов за баррель.
Общество
В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Культура
Минниханов и Шаймиев открыли выставку, посвященную десятилетию Фонда «Возрождение»
Экономика
Силуанов оценил последствия для экономики России от коронавируса
18 марта Силуанов призвал использовать средства Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать непредвиденные расходы, связанные с последствиями коронавируса и снижения цен на нефть.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в РФ
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников поделился прогнозом о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Здоровье
В Краснодарском крае выявлены два новых случая заражения коронавирусом
Напомним, 12 марта на Кубани зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении деятельности
"Индиго-Тур" первым из российских туроператоров заявил о прекращении своей деятельности после 17 лет работы в связи с коронавирусом и курсом валют.
Общество
Первый город в России ввел режим ЧС из-за коронавируса
Первым городом, в котором введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне пандемии коронавируса, стал Абакан в Республике Хакасия.
Происшествия
Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей
В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.
Общество
В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом
Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России
Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Названы три первых симптома заболевания коронавирусом
Специалисты озвучили три первых основных признака заболевания коронавирусом.
Общество
На Ставрополье выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус
Глава Ставрополья призвал не путать подозрение и точный диагноз и пояснил, что окончательный ответ будет получен только после лабораторного исследования в новосибирском ГНЦ «Вектор».
Общество
Владелец «Пятерочек» зафиксировал снижение спроса на продукты в Москве
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, владеющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», 18 марта зафиксировал в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней.
Общество
Всем иностранцам в России продлят срок пребывания из-за коронавируса
Всем иностранным гражданам в России продлят срок пребывания из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
Общество
Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве
Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Здоровье
В России расшифровали полный геном коронавируса
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.