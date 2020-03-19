Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаФутболистам «Спартака» запретили покидать Москву и Московскую область

Футбольный клуб "Спартак" принял решение запретить игрокам выезжать за пределы Москвы и Московской области. Об этом информирует "Спорт-Экспресс". Запрет будет действовать до 26 марта.
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Игрокам «Спартака» запрещено покидать Москву и Московскую область

Спорт-Экспресс08:30

Источник: Футболистам «Спартака» запретили покидать пределы Московской области

Матч ТВ09:20

Игрокам «Спартака» запретили покидать Москву и Московскую область до 26 марта

Sports.ru09:03

Игрокам «Спартака» запрещено покидать Москву до 26 марта

Metaratings08:44

Футболистам «Спартака» запретили покидать Москву и Московскую область

Российская газета09:23

СМИ: Футболистам «Спартака» из-за коронавируса запретили покидать Москву и область

RT на русском09:28

«СЭ»: игрокам «Спартака» запретили выезжать за пределы Москвы и Московской области

Бомбардир.ру08:46
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