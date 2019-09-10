Лига чемпионов

Советский спортСоветский спортФутболистки «Чертаново» проиграли «Глазго» в Лиге чемпионов

Ответный матч пройдет 26 сентября.
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