Лига чемпионов
Советский спортФутболистки «Чертаново» проиграли «Глазго» в Лиге чемпионов
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
Футбол
УЕФА дал название новому еврокубковому турниру
В среду немецкое издание Bild сообщило о том, что руководство УЕФА определилось с названием третьего по значимости еврокубкового турнира, который стартует с сезона 2021/22.
Российская газета 15:01
Политика
Американцы почтили память жертв теракта 11 сентября
Комсомольская правда 09:38
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Здоровье
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда вчера в 22:20
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Шоу-бизнес
«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
РИА Новости 15:25
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 09 сентября в 13:03
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгоняет жену с маленьким сыном из квартиры
Анна Седокова тщательно скрывает свою личную жизнь, но прошлым летом общественность узнала о ее романе с баскетболистом Янисом Тимма.
Bimru.ru 11:23
Здоровье
Ученые рассказали, чем запивать еду, чтобы спастись от рака
"Исследование с участием пациентов с раком кишечника показало, что относительно высокая продолжительность жизни у больных была связана с ежедневным употреблением двух чашек кофе и более", – отметили ученые.
Smolnarod.ru 15:15
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Росгвардия разогнала стихийный митинг несогласных с результатами выборов мэра Улан-Удэ.
Коммерсантъ 15:32
Происшествия
В 30 километрах от Чернобыля загорелся лес
РИА Новости 14:10
Киберспорт
Nioh 2 выйдет в начале 2020 года — представлен свежий трейлер к Tokyo Game Show
Koei Tecmo и Team Ninja представили свежий трейлер Nioh 2, в котором называется дата выхода проекта — начало 2020 года.
Игромания.ру 12:25
Общество
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском 15:38
Происшествия
В Канаде лайнер столкнулся с птицами и совершил экстренную посадку
Аргументы и Факты вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала архивный компромат на Киркорова и Варум
Певица опубликовала архивный компромат на Филиппа Киркорова и Анжелику Варум, упомянув также об Ирине Аллегровой и других звездах.
Дни24 14:00
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Политика
Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля
Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Lenta.ru 13:45
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 15:00
Здоровье
В Минздраве заявили о снижении употребления алкоголя в России
По словам замглавы Минздрава, государство последовательно предпринимает меры, направленные на снижение потребления алкоголя, которые приносят реальный эффект.
Известия 10:57
Общество
Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки в Барселоне
Радикально настроенные сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:56
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может стать 4,4–4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии.
Коммерсантъ 15:52
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Хоккей
«Металлург» проиграл второй матч подряд с Воробьевым
LiveSport.ru 15:25