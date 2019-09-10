Лига чемпионов
Советский спортФутболистки «Чертаново» проиграли «Глазго» в Лиге чемпионов
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ФК «Чертаново»: заранее было понятно, что нас ждет грозный оппонент
На Варшавке. Чертаново Северноевчера в 04:38
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Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Энергетика
В «Нафтогазе» суды с «Газпромом» назвали выгодным делом
Миллионные траты на юристов в судах гораздо выгоднее миллиардных выплат по контрактам «Газпрому», заявил исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко 11 сентября, сообщает РИА Новости.
Красная весна 17:08
Происшествия
Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом
Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).
Известия 11:04
Армия и оружие
Мальта: Израиль нанёс удар по Сирии истребителями F-35
Avia.pro вчера в 17:18
Происшествия
В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским
Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.
РИА Новости 17:28
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 09 сентября в 10:57
Происшествия
Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП
Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.
Российская газета 10:57
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу.
Известия 19:55
Футбол
«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru 14:14
Армия и оружие
Израильские ВВС нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Накануне из сектора Газа по Израилю запустили две ракеты. В ответ на это израильские ВВС нанесли удар по 15 целям ХАМАС.
РБК 19:22
Армия и оружие
Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости
Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в балтийском регионе для снижения напряжённости.
RT на русском 18:43
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Политика
США отложили повышение пошлин на китайские товары
США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Происшествия
Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском 20:07
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала о последней встрече с актрисой
Жительница коттеджного посёлка Крёкшино в Новой Москве, где у звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о своей последней встрече с актрисой.
Life.ru 17:47
Здоровье
Миру угрожает очень агрессивный стрептококк
Причиной мощной вспышки скарлатины в Англии оказался новый штамм стрептококка А. Исследование показало, что он в 9 раз агрессивней обычных штаммов.
MedikForum.ru 07:10
Музыка
Заслуженный артист РСФСР раскритиковал творчество Шнурова
Советский музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, назвав его "нецензурщиной".
РИА Новости 18:52
Кино
Владимир Меньшов дал совет, как стоит отбирать фильмы на «Оскар»
Глава Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем видении того, какие картины нужно отправлять на знаменитую кинопремию в Америку.
Телепрограмма 09:15
Здоровье
В России подорожали жизненно важные препараты
Розничные цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов за 8 месяцев 2019 года выросли на 3,8 процента.
Lenta.ru вчера в 01:37
Происшествия
Приморские пограничники за сутки задержали 16 северокорейских шхун
В Приморском крае береговая охрана за минувшие сутки задержала 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков-иностранцев в исключительной экономической зоне РФ за незаконный промысел кальмара, сообщила пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ РФ.
Интерфакс 19:50
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Происшествия
В мире вспоминают жертв теракта 11 сентября
Во всем мире вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года.
Москва 24 04:32
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Здоровье
США планируют ограничить продажу вейпов
Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).
Коммерсантъ 20:29
Технологии
В Томске разработали термометки для определения свежести рыбы
Сибирские ученые разработали первые в России термометки, позволяющие определить свежесть замороженной рыбы.
Российская газета 03:32
Экономика
Решение о выдаче 2,6 трлн рублей арктических льгот примет Путин
Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.
Ведомости 17:17
Политика
Россия согласовала с Кубой совместные проекты в области промышленности
Представители России и Кубы согласовали в среду реализацию совместных программ в ряде отраслей промышленности.
RT на русском 20:36
Космос
В России соберут робота для открытого космоса
В следующем году планируется начать сборку опытных образцов нового российского робота «Теледроид», который будет выполнять работы за бортом Международной космической станции (МКС).
ТК Звезда 18:33