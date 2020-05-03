Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаФутболистов «Барселоны» протестируют на коронавирус 6 мая

Футбольный клуб "Барселона" готовится к вероятному возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. По информации издания Marca, в среду 6 мая игроки команды будут протестированы на коронавирус.
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«Барселона» готовится к возобновлению тренировок. В среду игроков протестируют на коронавирус

Sport24.ruвчера в 22:23

СМИ: Игроки «Барселоны» пройдут тесты на коронавирус 6 мая

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СМИ: Футболисты «Барселоны» 6 мая пройдут тестирование на коронавирус

RT на русском02:01

Игроков «Барселоны» 6 мая протестируют на COVID-19

Чемпионатвчера в 23:41

Marca: Футболисты «Барселоны» пройдут тест на коронавирус 6 мая

Sport.ru05:29

Игроков «Барселоны» протестируют на коронавирус в среду

Sports.ruвчера в 21:37

СМИ: ФК «Барселона» вернется на клубную базу 6 мая

РЕН ТВвчера в 16:11
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Собственникам не хватает арендаторов

Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отмечает, что во многих региональных городах, где ситуация с занятостью не очень хорошая, собственники вынуждены предоставлять не только скидки, но и арендные каникулы, в период которых жилец берет на себя только расходы на коммунальные услуги.
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РБК Екатеринбург 01 мая в 03:43
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Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший коронавирус, сообщил изданию Sun, что врачи собирались объявить о его смерти.
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Футбол

Чемпионат Англии по футболу предложили доиграть в Австралии

Английская футбольная премьер-лига (АПЛ) может доиграть свой сезон на территории Австралии, сообщило 2 мая издание The Sun.
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Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
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Политика

Песков сообщил, что 9 мая выпьет рюмку водки и споет «День Победы»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на 9 мая обязательно выпьет рюмку водки и споет песню "День Победы" Давида Тухманова.
ТАСС 06:06
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

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Коммерсантъ вчера в 13:15
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru вчера в 14:11
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Политика

Песков: национальные проекты остаются на повестке дня, несмотря на коронавирус

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что национальные проекты не снимаются с повестки дня, несмотря на коронавирус, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 07:01
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Опубликованы первые фото с камеры Google Pixel 4A: результат интригует

Источник сравнил опубликованные снимки с фотографиями, сделанными на 48-Мп камеру Xiaomi Redmi Note 7.
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Общество

Карантинные меры в России предложили ужесточить

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов предложил ужесточить ограничительные меры в России.
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Политика

Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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Происшествия

Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
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Общество

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
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Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
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Общество

Власти Сочи не советуют отелям принимать туристов с 1 июня

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Profi.travel вчера в 14:46
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Общество

В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России

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Известия 07:00
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Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
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Телезрители возмущены победой Ангарской в проекте «Последний герой»

Экономика сегодня вчера в 16:40
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Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
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Политика

Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
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Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха

"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:51
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Политика

Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе

В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
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Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
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Садальский рассказал, почему Удовиченко не общается с ним уже 15 лет

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Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов с коронавирусом

Временный госпиталь в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге принял на лечение первых пациентов - это 24 больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает администрация губернатора города.
РИА Новости 07:06
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По данным спецслужб пяти стран, власти Китая заставляли молчать врачей, уничтожали доказательства наличия вируса, отказывались предоставлять живые образцы ученым, работавшим над созданием вакцины.
BFM.ru 01:30
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Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает маловероятным риск повторения итальянского сценария пандемии коронавируса в России.
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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