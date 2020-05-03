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Российская газетаРоссийская газетаФутболистов «Барселоны» протестируют на коронавирус 6 мая

Футбольный клуб "Барселона" готовится к вероятному возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. По информации издания Marca, в среду 6 мая игроки команды будут протестированы на коронавирус.
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Marca: Футболисты «Барселоны» пройдут тест на коронавирус 6 мая

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