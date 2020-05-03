Футбольный клуб "Барселона" готовится к вероятному возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. По информации издания Marca, в среду 6 мая игроки команды будут протестированы на коронавирус.

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