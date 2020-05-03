Коронавирус
Российская газетаФутболистов «Барселоны» протестируют на коронавирус 6 мая
Футбольный клуб "Барселона" готовится к вероятному возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. По информации издания Marca, в среду 6 мая игроки команды будут протестированы на коронавирус.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:46, Ашберн
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец 01 мая в 11:59
Здоровье
Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса
Основным способом выявления больных коронавирусной инфекцией является КТ-диагностика, рассказала главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина.
РИА Новости 04:06
Общество
В России за сутки диагноз выявлен у 10633 человек
Количество зараженных продолжает увеличиваться. За последние сутки в России подтверждено 10 633 случая COVID-19 в 85 регионах.
Вперёд (г. Батайск) 04:31
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова простила Джигана и отвезла его домой
Ролик о совместной поездке появился в Instagram-аккаунтах Самойловой и Джигана практически одновременно.
Слово и Дело вчера в 06:32
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Россия стала шестой в мире по числу зараженных коронавирусом
Россия обошла Францию и вышла на шестое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом.
BFM.ru 04:06
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Общество
83 человека за сутки в Ростовской области заболели коронавирусом
Число заболевших в регионе достигло 1026 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
Privet-Rostov.ru 01 мая в 04:37
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая
Автоновости дня 04:00
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей
Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
Общество
В России растет число зараженных, но это не «углубление пандемии»
Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Вести.Ru 05:10
Футбол
Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину
ProstoProSport 01 мая в 10:28
Армия и оружие
Дочь маршала Конева рассказала, почему его фронт не штурмовал Рейхстаг
Войска 1-го Украинского фронта, которые находились под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева, получили директиву из ставки о необходимости проводить наступление в другом направлении.
Военное дело 05:17
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 05:33
Происшествия
В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом
В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона. Врач работал в Брединском районе.
РИА Новости 02:26
Здоровье
47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек.
Kursk.com 03:21
Гаджеты
«Живые» фото фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 оказались фейком
Ранее в Weibo появились несколько снимков, где якобы запечатлен новый фитнес-браслет от Xiaomi, притом во включенном состоянии.
Актуальные Новости 03:22
Происшествия
Пропавшего в Зее школьника нашли
В Зее установили местонахождение 12-летнего Дмитрия Котова, который пропал 2 мая. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Телепорт 03:30
Общество
Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты
Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
РИА Новости вчера в 17:40
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество
Еще один вывозной рейс с туристами из Таиланда прибыл в Ростов
Блокнот Ростов-на-Дону 02:15
Общество
Аксенов пожаловался на большой поток туристов во время пандемии
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуостров продолжают приезжать туристы, несмотря на введенный из-за коронавируса запрет, пишет РЕН.
Газета.Ru 05:06
Наука
Грудное вскармливание снижает риск диабета после родов
Учёные из Корейского института передовых технологий обнаружили, что гормон пролактин не только увеличивает количество грудного молока у женщин, но и способствует появлению в поджелудочной железе клеток, отвечающих за выработку инсулина.
UfaTime.ru 01 мая в 12:12
Общество
В России за сутки выявили 10 633 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 10 633 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах.
RT на русском 03:31
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50