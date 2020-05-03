Коронавирус
Российская газетаФутболистов «Барселоны» протестируют на коронавирус 6 мая
Футбольный клуб "Барселона" готовится к вероятному возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. По информации издания Marca, в среду 6 мая игроки команды будут протестированы на коронавирус.
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Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 23:20
Армия и оружие
Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море
Флагман военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" провел учения со стрельбой в Черном море, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
РИА Новости 09:08
Футбол
В «Химках» опровергли информацию о массовом увольнении сотрудников
Гендир «Химок» Василий Иванов опроверг данные о массовом сокращении сотрудников ФК, утверждает «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport 08:24
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Общество
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Политика
Лукашенко решил не отменять белорусский парад Победы
Газета.Ru 09:23
Происшествия
В Подмосковье мужчина напал с ножом на полицейских
В подмосковных Озерах мужчина напал с ножом на двух полицейских из-за замечания по выгулу собаки.
BFM.ru 05:14
Здоровье
Куйвашев рассказал о возможности открытия в Екатеринбурге центров КТ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, возможно ли в Екатеринбурге открыть амбулаторные центры компьютерной томографии.
Уральский меридиан 10:10
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
BFM.ru вчера в 03:50
Происшествия
Силовики не нашли опасных предметов в правительстве
Сигнал злоумышленника о минировании здания правительства Калининградской области, на улице Дмитрия Донского, 1, оказался ложным.
Русский Запад 09:31
Авто
Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail
Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
Автоновости дня вчера в 12:28
Здоровье
В Минздраве сообщили, от чего зависит тяжесть течения коронавируса
Тяжесть течения заболевания коронавирусом зависит от количества попавшего в организм возбудителя и индивидуальных особенностей организма, заявил главный эпидемиолог министерства здравоохранения Николай Брико.
ТК Звезда 10:07
Происшествия
Аэропорт «Рига» закрыли из-за потерявшегося дрона
Воздушное пространство рижского аэропорта закрыто из-за потерявшегося беспилотника, который, возможно, до сих пор бесконтрольно перемещается.
News.ru 09:51
Политика
США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса
Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.
Известия вчера в 21:22
Экономика
Хуснуллин отметил высокий спрос россиян на льготную ипотеку в 6,5%
Напомним, взять ипотеку по ставке 6,5% может любой гражданин РФ.
Интерфакс 07:05
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Общество
Вирусологи объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России
Увеличение числа заразившихся коронавирусом в России может быть связано с тем, что выросло количество тестируемых на определение инфекции, заявил РБК инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.
РБК 08:01
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи
Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на пресс-конференции рассказал, что граждане, не верящие в существование коронавируса, сожгли антенну сотовой связи и оставили без связи село Ногир.
Эхо Москвы 04:01
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости вчера в 07:17
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия вчера в 17:11
Общество
У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус
В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.
RT на русском 09:12
Общество
В России растет число зараженных, но это не «углубление пандемии»
Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Вести.Ru 05:10
Хоккей
Хоккейный «Спартак» обменял Хохлачева на Широкова в «Авангард»
Российская газета 05:01
Общество
В России новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах
В Ростовской области зарегистрировано 83 новых случая коронавируса. В Тульской — 82 и 77 в Башкортостане.
Live24 01 мая в 05:23
Общество
797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 01 мая в 13:32
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария с развитием коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Общество
Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом
Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов.
Профиль 10:06
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15