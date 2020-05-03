Коронавирус
Российская газетаФутболистов «Барселоны» протестируют на коронавирус 6 мая
Футбольный клуб "Барселона" готовится к вероятному возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. По информации издания Marca, в среду 6 мая игроки команды будут протестированы на коронавирус.
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Общество
Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции
Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
Политическая Экспертиза 01 мая в 10:19
Общество
83 человека за сутки в Ростовской области заболели коронавирусом
Число заболевших в регионе достигло 1026 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
Privet-Rostov.ru 01 мая в 04:37
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Экономика
В России авансы по госконтрактам увеличены до 50%
Москва, 3 мая 2020, 10:10 — REGNUM Авансы по госконтрактам увеличены в России до 50% в рамках мер поддержки экономики.
REGNUM 03:10
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
На утро 1 мая в России выявлено 7 933 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах России.
Piter.tv 01 мая в 03:32
Общество
В КНР за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом
Пекин, 3 мая 2020, 09:40 — REGNUM В Китае за последние сутки выявлено всего два случая заражения коронавирусом, сообщили 3 мая в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.
REGNUM 02:40
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Общество
В Татарстане выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
В Татарстане за минувшие сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Казанские ведомости 01 мая в 04:13
Общество
Илон Маск одним твитом обрушил стоимость акций Tesla на $15 млрд
Генеральный директор Tesla Илон Маск одним сообщением в Twitter обрушил капитализацию компании почти на $15 млрд.
Профиль вчера в 13:51
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Авто
Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail
Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
Автоновости дня вчера в 12:28
Гаджеты
Графика от AMD в процессорах от Samsung обгоняет 865-й Snapdragon
В самом производительном на текущий момент мобильном процессоре – 865-м Snapdragon – используется 650-я модель ядра Adreno, которую в бенчмарке GFXBench новое решение от команды AMD/Samsung обогнало на 13% (Manhattan 3.1), а в других тестах превосходство и вовсе доходило до 300%.
Faktom 30 апреля в 14:58
Хоккей
Официально: Скабелка возглавил «Локомотив»
Белорусский специалист Андрей Скабелка стал новым главным тренером ярославского «Локомотива».
Матч ТВ вчера в 06:48
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Общество
В Свердловской области за сутки выявили 75 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию подтвердили у 75 человек.
Уральский меридиан 03:33
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая
Следуя доброй традиции, эксперты CarsWeek.ru составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в РФ по состоянию на 1 мая 2020 года.
Автоновости дня 04:00
Общество
Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок
Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.
Вести.Ru 03:55
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Общество
Более 4 млн тестов на коронавирус провели в России
«В Российской Федерации проведено более 4,1 млн тестов на коронавирус», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Взгляд.ру 03:01
Политика
МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
Здоровье
На Кубани зафиксировали 82 новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки зафиксировали 82 новых случая заражения коронавирусом. Среди заболевших есть пятилетний ребенок из Крымска.
Кубань 24 03:47
Общество
Глава исполкома «Единой России» в Башкирии заразился коронавирусом
Радий Хабиров отметил, что в штабе "Единой России", где Рустем Ахмадинуров организовал работу волонтеров, предприняли меры безопасности и провели дезинфекцию.
Молодежная газета (Уфа) 04:04
Политика
Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:44
Кино
Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой
Один из сценаристов оригинального фильма ужасов "Детские игры" и режиссер продолжения "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни, сообщает издание Variety.
РИА Новости вчера в 19:19
Общество
Шведский вирусолог усомнился в эффективности отказа от карантина
Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл усомнился в эффективности отказа страны от введения карантинных ограничений для населения на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 01:31
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Общество
Штаб: Массовое тестирование здоровых людей в Москве позволяет бороться с коронавирусом
Массовое тестирование здоровых людей в Москве позволяет бороться с коронавирусом.
Агентство Москва вчера в 04:49