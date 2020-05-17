Коронавирус
ProstoProSportФутболистов РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию
Футболистам РПЛ после возобновления сезона придется соблюдать социальную дистанцию Об этом говорится в проекте медрегламента лиги. Футболисты будут выходить на поле без детского сопровождения, обмена талисманами и вымпелами.
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Общество
Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты
Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок.
Коммерсантъ 08:21
Общество
В Подмосковье с понедельника начнут снимать ограничения по COVID-19
Промышленные предприятия в Подмосковье начнут работать с понедельника, снимается с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 08:57
Общество
Попова: в России остановлен рост распространения коронавируса
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся в последние месяцы остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку.
РИА Новости 07:06
Экономика
Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Как выразился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выдача так называемых «вертолетных денег» гражданам никак не отразится на курсе рубля.
Lenta.ru 15 мая в 06:54
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 15 мая в 17:31
Происшествия
Очередь из «скорых» заметили у больницы №122 на проспекте Культуры
Очередь из экипажей скорой помощи скопилась днем в пятницу, 15 мая, у здания клинической больницы №122 имени Соколова на проспекте Культуры в Выборгском районе Петербурга.
Peterburg2.ru 15 мая в 08:57
Общество
Главврача больницы в Армавире уволили после протеста медиков
Профиль вчера в 10:39
Общество
Врач назвал самый эффективный способ защиты от коронавируса
Самым эффективным способом защиты от заражения коронавирусом является соблюдение социальной дистанции.
Известия 08:42
Общество
Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
РИА Новости 06:06
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 15 мая в 03:21
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира
Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru 07:01
Общество
Вирусолог назвал способы не заразиться коронавирусом в магазине
После отмены карантина в магазинах по всей России появится еще больше людей, а шанс подхватить коронавирус от других посетителей или кассиров будет гораздо выше, чем от товаров, считает вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.
Известия вчера в 20:38
Кино
Новый проект Хаяо Миядзаки придется подождать
SM News 15 мая в 10:57
Экономика
Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России
К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru 15 мая в 20:09
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
В Варшаве полиция использовала слезоточивый газ против протестующих
Слезоточивый газ против демонстрантов, требующих открыть предприятия в стране, применила полиция, 16 мая сообщает международное агентство Reuters.
ИА Красная Весна вчера в 17:42
Шоу-бизнес
Марина Кравец показала редкое фото с мужем
Участница Comedy Club и телеведущая Марина Кравец поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом Аркадием Водаховым.
Аргументы недели 05:19
Шоу-бизнес
Константин Богомолов превратил Собчак в старуху ради нового сериала
Актуальные Новости 08:37
Происшествия
В постели бездомного нашли обнаженный труп 12-летнего мальчика в Днепре
В Днепре в субботу, 16 мая, ушел на прогулку и пропал 12-летний мальчик.
Регион online 08:32
Происшествия
Сын актеров Николая Прокоповича и Инги Задорожной задержан Росгвардией
54-летний Константин Прокопович, сын актеров Николая Прокоповича и Инги Задорожной, был задержан 13 мая сотрудниками Росгвардии за незаконное проникновение на территорию Верховного суда в Москве.
Российская газета 15 мая в 17:04
Футбол
Игрок «Сельты» оштрафован на 60 тыс. евро за нарушение карантина
Форвард "Сельты" Пионе Систо оштрафован на 60 тысяч евро.
Sport.ru 06:29
Общество
В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции
Пункт об обязательной самоизоляции для жителей Крыма исключен из новой версии указа главы республики Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности, вместо него добавлена рекомендация ограничить выход из дома без необходимости.
Интерфакс вчера в 02:54
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Здоровье
Минздрав Дагестана уточнил причины смерти 40 медработников
Причинами смерти 40 медработников в Дагестане стали не только коронавирусная инфекция и пневмония, но и другие диагнозы, сообщили в Минздраве региона.
Rambler News Service 08:54
Кино
Станет ли «Великая» «фавориткой» телесезона
16 мая одновременно со всем миром на платформе more.tv состоится премьера сериала о русской императрице Екатерине II от авторов выигравшего «Оскара» фильма «Фаворитка».
Комсомольская правда 14 мая в 06:39
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 05:51
Происшествия
В Петербурге администратор автосервиса протаранил грабителей
Администратор автосервиса спровоцировал ДТП в Петербурге, наехав на автомобиле на мужчин, которые ограбили место его работы и скрылись, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:35
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 08:26