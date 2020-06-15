Коронавирус

V1.ruV1.ruФутболистов «Ротора» проверят на коронавирус

Футбольный клуб «Ротор» перед возобновлением тренировок в полном составе пройдет тестирование на коронавирус. Об этом заявил генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.
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Футболистов «Ротора» проверят на коронавирус

V1.ru14:10

Волгоградский «Ротор» приступит к тренировкам после тестов на COVID-19

ИА Городские вести. Волгоград10:36

«Ротор» протестирует игроков на COVID-19 перед началом тренировок

РИА Новости09:37

«Ротор» приступит к тренировкам на следующей неделе после тестов на коронавирус

Матч ТВ10:01

В Волгограде футболистов и тренеров «Ротора» проверят на коронавирус

Волгоградская правда10:01

Футболисты «Ротора» сдадут тесты на коронавирус

Московский Комсомолец09:39

Игроков «Ротор» протестируют на коронавирус, чтобы начать тренировки

КП - Волгоград10:33
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Футбол

Жена Кокорина опубликовала откровенное фото в золотом купальнике

Metaratings 15:08
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

РИА Новости 09:17
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Политика

В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану

Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия 11:26
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Общество

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.
РИА Новости 13:33
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Общество

В отношении Навального возбудили дело о клевете

Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете в отношении политика Алексея Навального, говорится на сайте ведомства.
Ведомости 12:15
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Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
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Здоровье

Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания

Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru вчера в 06:27
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Происшествия

Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив

Lenta.ru 12:21
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Фигурное катание

Туктамышева ответила на критику из-за откровенных фото

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику своих откровенных фотографий в социальных сетях.
Взгляд.ру 13:19
Происшествия

Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15

Газета.Ru 13:51
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Политика

Глава МИД Турции объяснил, почему перенесли переговоры с Лавровым

Чавушоглу рассказал, что два раза за минувшие сутки с Лавровым по телефону.
RuNews24.ru 09:27
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Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
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Футбол

«Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм» претендуют на Далера Кузяева

По информации издания, на 27-летнего хавбека претендуют французский "Марсель", испанская "Валенсия" и немецкий "Хоффенхайм".
РИА Новости 14:18
Общество

Жители Екатеринбурга вышли на защиту парка

Жители Екатеринбурга вышли на акцию в защиту парка XXII Партсъезда от вырубки.
Росбалт 11:41
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Происшествия

В театре «Современник» призвали к великодушию в ситуации с Ефремовым

Газета.Ru 16:14
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
7
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
2,8K
Политика

Премьер-министр Киргизии Абылгазиев ушел в отставку

Глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев решил уйти в отставку, заявив, что ситуация неопределенности препятствует полноценной работе кабинета министров.
Национальная служба новостей 11:12
12
Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
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Политика

Twitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»

В пресс-службе конкурса «Лидеры России» заявили, что направили запрос в Twitter о причинах блокировки официального аккаунта проекта.
BFM.ru 13:14
17
Здоровье

Ещё 167 пациентов с коронавирусом выявлено в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 14 июня, за сутки число инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ростовской области возросло на 167.
Kursk.com вчера в 05:00
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Гаджеты

Qualcomm представит Snapdragon 775G 17 июня

Американский процессорный гигант Qualcomm выпустит 17 июня новый субфлагманский процессор Snapdragon 775G.
Ридус 13:18
Авто

Ферстаппен заказал у «Феррари» спорткар за € 1,6 млн

Пилоту «Ред Булл» придётся серьёзно раскошелиться, так как ориентировочная стоимость спорткара составляет 1,6 млн евро, утверждает GPBlog.
Чемпионат 02:14
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Политика

Украина собирается принудить Россию к международному диалогу по Крыму

Правительство Украины намерено с помощью западных партнёров создать «диалоговую платформу» высокого уровня по Крыму и «модернизировать диалог» с Россией по Донбассу.
Новый День 06:58
13
Политика

Трамп пообещал сократить воинский контингент США в Германии

Численность воинского контингента США в Германии будет сокращена, если Берлин не заплатит за их размещение, пообещал американской президент Дональд Трамп во время круглого стола в Белом доме.
Российская газета 16:13
Музыка

Организаторы Евровидения объявили даты проведения конкурса в 2021 году

Организаторы Евровидения, которое перенесли из-за пандемии коронавируса на 2012 год, объявили новые даты проведения конкурса.
Профиль 12:57
Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
2K
Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
1,3K
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись

Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru 06:20
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Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
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