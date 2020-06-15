Коронавирус
V1.ruФутболистов «Ротора» проверят на коронавирус
Футбольный клуб «Ротор» перед возобновлением тренировок в полном составе пройдет тестирование на коронавирус. Об этом заявил генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.
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Волгоградский «Ротор» приступит к тренировкам после тестов на COVID-19
ИА Городские вести. Волгоград10:36
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В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
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Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.
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В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
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Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru вчера в 06:27
Фигурное катание
Туктамышева ответила на критику из-за откровенных фото
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику своих откровенных фотографий в социальных сетях.
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Глава МИД Турции объяснил, почему перенесли переговоры с Лавровым
Чавушоглу рассказал, что два раза за минувшие сутки с Лавровым по телефону.
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iReactor вчера в 13:28
Футбол
«Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм» претендуют на Далера Кузяева
По информации издания, на 27-летнего хавбека претендуют французский "Марсель", испанская "Валенсия" и немецкий "Хоффенхайм".
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Жители Екатеринбурга вышли на акцию в защиту парка XXII Партсъезда от вырубки.
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Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
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Премьер-министр Киргизии Абылгазиев ушел в отставку
Глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев решил уйти в отставку, заявив, что ситуация неопределенности препятствует полноценной работе кабинета министров.
Национальная служба новостей 11:12
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Политика
Twitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»
В пресс-службе конкурса «Лидеры России» заявили, что направили запрос в Twitter о причинах блокировки официального аккаунта проекта.
BFM.ru 13:14
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Ещё 167 пациентов с коронавирусом выявлено в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 14 июня, за сутки число инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ростовской области возросло на 167.
Kursk.com вчера в 05:00
Гаджеты
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Ридус 13:18
Авто
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Пилоту «Ред Булл» придётся серьёзно раскошелиться, так как ориентировочная стоимость спорткара составляет 1,6 млн евро, утверждает GPBlog.
Чемпионат 02:14
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Украина собирается принудить Россию к международному диалогу по Крыму
Правительство Украины намерено с помощью западных партнёров создать «диалоговую платформу» высокого уровня по Крыму и «модернизировать диалог» с Россией по Донбассу.
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Политика
Трамп пообещал сократить воинский контингент США в Германии
Численность воинского контингента США в Германии будет сокращена, если Берлин не заплатит за их размещение, пообещал американской президент Дональд Трамп во время круглого стола в Белом доме.
Российская газета 16:13
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Организаторы Евровидения объявили даты проведения конкурса в 2021 году
Организаторы Евровидения, которое перенесли из-за пандемии коронавируса на 2012 год, объявили новые даты проведения конкурса.
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С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
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Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
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В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
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Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись
Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru 06:20