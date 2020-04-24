Коронавирус
ЧемпионатФутболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках
Министерство труда Германии из-за пандемии коронавируса собирается ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов страны, включая ношение защитных масок во время матчей, сообщает The Sun со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Spiegel.
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Технологии
Компания NVIDIA предложила новую функцию
Представители компании NVIDIA предложили пользователям графических процессоров GeForce RTX новый плагин, которые позволяет снижать фоновые шумы во время общения с друзьями или во время стрима.
Vevby.ru вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев снялся со своими младшими детьми в новом сериале
В ходе сериала «Нагиев на карантине», серии которого будут длиться по 15 минут, Дмитрий займется необычными для себя делами – отдыхая от съемок в многочисленных проектах, он будет заниматься домашним хозяйством, воспитанием детей и общением с окружающими.
Bimru.ru 07:49
Транспорт
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 17:38
Экономика
В США призвали развивающиеся страны раскрыть долги перед Китаем
Сенаторы подчеркнули, что без прозрачности долгов налогоплательщикам США и других западных стран фактически придётся «спасать китайские финансовые институты и усиливать китайскую дипломатию долговых капканов».
Московский Комсомолец 00:41
Политика
Песков ответил про дату снятия режима самоизоляции в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, когда власти планируют смягчать режим ограничений и что может послужить отправной точкой для принятия такого решения - трудности экономики или недовольство граждан.
Московский Комсомолец вчера в 06:02
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции
Иркутск, 24 апреля 2020, 18:08 — REGNUM Режим самоизоляции продлили для жителей Иркутской области до 30 апреля включительно, сообщили 24 апреля в пресс-службе регионального правительства.
REGNUM 11:08
Наука
Куда бежать в случае зомби-апокалипсиса?
В 2015 году группа эпидемиологов и математиков из Корнеллского университета в США смоделировала распространение зомби-инфекции; ученые пришли к выводу, что при мало-мальски реалистичных сценариях зомби-апокалипсиса человечеству не выжить, но если шанс и есть, то он есть у тех, кто успеет перебраться в глушь, в Скалистые горы.
Популярная механика 11:18
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС 20:16
Фигурное катание
Фигуристка Косторная охарактеризовала работу с Тутберидзе
Действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная охарактеризовала работу с именитым тренером Этери Тутберидзе.
Газета.Ru 05:48
Футбол
Джейми Каррагер сообщил, что у его жены выявили коронавирус
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что его жена заболела в результате заражения коронавирусом.
Чемпионат 20:37
Армия и оружие
Армия России получит носимые тепловизоры «Сыч» для разведки
Армия России начнет получать носимые тепловизоры "Сыч" в 2021 году для инженерной разведки позиций противника.
Газета.Ru 20:13
Авто
Новое поколение Kia Carnival готовится к дебюту
Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia готовит к дебюту новое поколение минивэна Carnival.
Vevby.ru 07:50
Футбол
«Алтын асыр» предоставляет своим абонентам бесплатную услугу «Oraza»
В связи с наступлением месяца Ораза для абонентов мобильного оператора «Алтын Асыр» в период с 24 апреля по 23 мая 2020 года введена новая услуга «Ораза», сообщает официальный сайт оператора.
Turkmenportal 08:18
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Общество
«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Коммерсантъ вчера в 19:59
Общество
В Пенсионном фонде рассказали, когда выдадут пенсии за май
Отделение Пенсионного фонда России и Управление Федеральной почтовой связи Тверской области согласовали график доставки пенсий и пособий с учетом праздничных дней в мае.
Афанасий-бизнес 03:08
Наука
Человеку с киберпротезом руки впервые смогли вернуть осязание
В 2016 году специалисты из американского Университета Дьюка подключили мозг пациента к роботизированной коляске, а год назад они с помощью специального стимулятора спинного мозга вернули человеку способность ходить.
ТАСС Наука вчера в 12:32
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Армия и оружие
Саудиты продлили прекращение огня в Йемене
Эр-Рияд, 24 апреля 2020, 22:21 — REGNUM Коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о продлении режима прекращения огня в Йемене на месяц, 24 апреля сообщает агентство Reuters.
REGNUM 15:21
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Шоу-бизнес
После выхода из комы Бабкина спросила о параде Победы
Надежда Бабкина, выйдя из комы, поинтересовалась, пройдет ли парад 9 мая. Об этом сообщил ее концертный директор.
Рамблер 00:32
Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса у детей
Министерство здравоохранения России рекомендовало шесть препаратов для лечения коронавируса у детей.
Телеканал Санкт-Петербург 12:08
Общество
Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 15:31