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Министерство труда Германии из-за пандемии коронавируса собирается ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов страны, включая ношение защитных масок во время матчей, сообщает The Sun со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Spiegel.
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В Германии хотят обязать футболистов играть в масках

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Футболистам Бундеслиги придется играть в масках, если сезон возобновится

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Футболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках

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Калиниченко: идея игры в футбол в масках звучит бредово

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😷Футболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках, если сезон возобновят (Der Spiegel)

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В чемпионате Германии могут обязать футболистов играть в масках

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Футбол Третьего Рейха. Как Геббельс запретил сборной играть в Германии

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Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
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Песков ответил про дату снятия режима самоизоляции в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, когда власти планируют смягчать режим ограничений и что может послужить отправной точкой для принятия такого решения - трудности экономики или недовольство граждан.
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Общество

В Иркутской области продлили режим самоизоляции

Иркутск, 24 апреля 2020, 18:08 — REGNUM Режим самоизоляции продлили для жителей Иркутской области до 30 апреля включительно, сообщили 24 апреля в пресс-службе регионального правительства.
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Куда бежать в случае зомби-апокалипсиса?

В 2015 году группа эпидемиологов и математиков из Корнеллского университета в США смоделировала распространение зомби-инфекции; ученые пришли к выводу, что при мало-мальски реалистичных сценариях зомби-апокалипсиса человечеству не выжить, но если шанс и есть, то он есть у тех, кто успеет перебраться в глушь, в Скалистые горы.
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В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
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Фигуристка Косторная охарактеризовала работу с Тутберидзе

Действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная охарактеризовала работу с именитым тренером Этери Тутберидзе.
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Джейми Каррагер сообщил, что у его жены выявили коронавирус

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Новое поколение Kia Carnival готовится к дебюту

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia готовит к дебюту новое поколение минивэна Carnival.
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«Алтын асыр» предоставляет своим абонентам бесплатную услугу «Oraza»

В связи с наступлением месяца Ораза для абонентов мобильного оператора «Алтын Асыр» в период с 24 апреля по 23 мая 2020 года введена новая услуга «Ораза», сообщает официальный сайт оператора.
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В Пенсионном фонде рассказали, когда выдадут пенсии за май

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В 2016 году специалисты из американского Университета Дьюка подключили мозг пациента к роботизированной коляске, а год назад они с помощью специального стимулятора спинного мозга вернули человеку способность ходить.
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Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
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После выхода из комы Бабкина спросила о параде Победы

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Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса у детей

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Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавируса.
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