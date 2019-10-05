Происшествия

Discover24Discover24Футболистов из Бельгии обвинили в изнасиловании девушки

В информационном агентстве The Sun сообщили о том, что участников футбольного клуба «Эспойр Майнройе» из Бельгии подозревают в изнасиловании девушки. Бельгийские правоохранительные органы начали соответствующее расследование, когда семья девушки написала заявление против футболистов.
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Футболистов бельгийского клуба подозревают в изнасиловании

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