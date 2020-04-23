Коронавирус
Советский спортФутболистов в Испании начнут тестировать на коронавирус с 28 апреля
Рабочая группа Ла Лиги провела совещание с врачами и тренерами по физподготовке клубов испанской примеры и сегунды, сообщив, что с 28 апреля будет начато тестирование футболистов на коронавирус.
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Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
Здоровье
ВОЗ предупредила об опасности вспышки кори из-за сбоев в вакцинации
Приостановка вакцинации от инфекционных заболеваний на фоне пандемии коронавируса может привести к вспышке таких болезней, как корь и полиомиелит.
Известия 09:18
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Транспорт
Изменились правила покупки билетов на поезда
Неважно где куплен билет в кассе или на сайте компании, пассажир теперь обязан предоставить адрес электронной почты или номер мобильного телефона.
ННТВ 06:57
Футбол
«Спартак» предложил свой стадион для борьбы с коронавирусом
Московский футбольный клуб «Спартак» может предоставить «Открытие Арену» врачам для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 03:03
Общество
В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса
Приложение "Социальный мониторинг", созданное для зараженных коронавирусом, которые проходят курс лечения дома, заработало и уже доступно в Google Play, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 09:17
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Общество
Школьное образование не заменят полностью дистанционной формой
Министр просвещения России Сергей Кравцов во время пресс-конференции в ТАСС сообщил, что традиционное образование не будет полностью заменено дистанционной формой обучения.
Пятый канал 04:59
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
Политика
Путин призвал банки избегать абстрактных обещаний
Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
РИА Новости 07:43
Общество
Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники
Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Известия 07:21
Общество
Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
Общество
ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит поставщиков и торговые сети из-за роста цен на лимоны до 500%, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Известия 07:58
Футбол
Вратарь «Аталанты» снова сдал положительный тест на коронавирус
Голкипер «Аталанты» Марко Спортьелло снова сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Quotidiano.net.
Sport24.ru 08:39
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
Общество
Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу
Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru 06:47
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Происшествия
Дело о митинге во Владикавказе передали в центральный аппарат СК
Глава СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело о насилии против 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе в центральный аппарат ведомства, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости 06:26
Политика
Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
RT на русском 09:49
Армия и оружие
Трамп приказал американским морякам расстреливать иранские корабли
НТВ вчера в 10:04
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26
Экономика
ЦБ предписал ТМК исправить оферту
ЦБ отмечает, что оферта не соответствует требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Finam.Ru 09:55
Шоу-бизнес
Личный водитель Бабкиной опроверг информацию о заражении коронавирусом
Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев в разговоре с "Газетой.Ru" опроверг информацию о том, что он и вся его семья заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:34
Автоспорт
Ferrari пригрозила уходом из Формулы 1
Команда Ferrari категорически против и теперь даже пригрозила уходом из чемпионата.
Autosport.com.ru 02:34
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Здоровье
Губернатор назвал бесчеловечной ситуацию в онкодиспансере в Ставрополе
«Выход из ситуации видится следующий – сделать так, чтобы медицинские учреждения, выдающие направления на лечение в онкодиспансер, на месте брали у них тесты на коронавирус», - резюмировал губернатор по итогам визита в онкологический диспансер, пообещав проработать этот вопрос.
Московский Комсомолец 03:21
Политика
Генпрокуратура усмотрела в юмористической публикации ТВК «„Отряды Путина“ против коронавируса» нарушение закона
По каким признакам российские правоохранители решили трактовать данную публикацию, в которой участвуют члены «Отрядов Путина», проводящие «обряд окуривания России от коронавируса» как «недостоверную общественную значимую информацию», а СМИ, которые публикуют это видео, записывают в нарушителей закона – в уведомлении не поясняется.
ТВК 06:24