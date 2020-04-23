Рабочая группа Ла Лиги провела совещание с врачами и тренерами по физподготовке клубов испанской примеры и сегунды, сообщив, что с 28 апреля будет начато тестирование футболистов на коронавирус.

Футболистов в Испании начнут тестировать на коронавирус с 28 апреля

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