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Pravda.RuPravda.RuФутболисты «Арсенала» отказались от снижения зарплаты

Руководство лондонского "Арсенала" провело переговоры с футболистами команды по поводу снижения зарплат. Игрокам предложили пойти на сокращение в зависимости от результатов завершения сезона. "Канониры" отказались от предложения.
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Футболисты «Арсенала» отказались от сокращения зарплаты

Газета.Ru05:16

СМИ: Футболисты «Арсенала» не согласились на снижение зарплаты

RT на русском03:55

«Арсенал» предложил игрокам снижение зарплат на 12,5% в течение года в случае непопадания в еврокубки

Sports.ru02:27

СМИ: игроки лондонского «Арсенала» отказались от понижения зарплат

РИА Новости02:38

Игроки «Арсенала» отказались от сокращения зарплаты

Евро-футбол.ру01:10

Игроки «Арсенала» отказались идти на снижение зарплат

Sport24.ru01:47

Игроки «Арсенала» отказались от сокращения зарплат из-за коронавируса

Спорт-Экспресс00:15
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Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости 04:50
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Происшествия

Самолет вернулся в Екатеринбург из-за сработавшего датчика задымления

РБК 04:31
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Армия и оружие

National Interest рассказал о пугающем НАТО российском комплексе

Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс.
Известия вчера в 12:43
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Здоровье

Порядок оказания медицинской помощи беременным изменился в Москве

Порядок оказания медицинской помощи беременным в Москве поменялся в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщается на сайте департамента здравоохранения города.
Москва 24 вчера в 10:22
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Общество

В России за сутки выявлено 2 558 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 2 558 новых случаев заражения коронавирусом.
Piter.tv 03:56
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Игры

В работе PlayStation Network возникли перебои

Сегодня утром в сети резко возросло число жалоб на перебои в работе PlayStation Network.
Игромания.ру 04:37
Общество

Голикова оценила снятие ограничительных мер перед Днем Победы

Голикова в качестве пояснения вспомнила ситуацию в Ухане и во всей провинции Хубэй, где практически сняты ограничения.
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Религия

У православных началась Страстная неделя

У православных 13 апреля начинается Страстная седмица (Страстная неделя).
МИР 24 00:01
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Транспорт

С 13 апреля в Москве начнется оформление цифровых пропусков на проезд

Мэр Москвы Сергей Собянинна на своем сайте разъяснил порядок получения и использования цифровых пропусков, которые с 15 апреля будут обязательными для совершения поездок по столице как на общественном, так и на личном транспорте.
Московский Комсомолец 11 апреля в 13:44
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Политика

Трамп объявил режим крупного бедствия во всех штатах США

В США впервые в истории страны объявлен режим крупного бедствия во всех штатах - такое решение принял президент Дональд Трамп после того, как Америка вышла на первое место в мире по числу жертв коронавируса.
Накануне.Ru вчера в 03:02
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Общество

ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса

Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
Газета.Ru 05:35
Общество

Парикмахеры угрожают первому вице-премьеру Удмуртии

Парикмахеры угрожают первому заместителю председателя правительства Удмуртии Александру Свинину.
ГТРК Удмуртия 04:10
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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки

Мослента 03:57
3
Армия и оружие

Российские военные «окружили» американские войска в Сирии

Несколько часов назад стало известно о том, что на фоне попыток американских военных прорваться в центральную и западную части Сирии, российские военные провели уникальную операцию, устроив самую настоящую «засаду» на американские военные конвои и патрули, фактически, взяв в окружение американских военнослужащих в восточной части арабской республики.
Avia.pro 11 апреля в 20:02
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Общество

Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом

Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
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Здоровье

Медики Владимирской области получили более тысячи защитных костюмов

1323 уникальных защитных противочумных костюма фирмы «Тайвик» доставили представители «Единой России» в больницы области, где уже принимают больных коронавирусом.
ГТРК Владимир 03:35
1
Общество

В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
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Происшествия

В жилом доме в Петербурге взорвался газ

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме на Морской набережной в Петербурге, сообщает «Фонтанка».
Lenta.ru 05:01
Происшествия

На московской стройке нашли мужчину без головы

По данным следствия, 13 апреля на улице Шоссе Энтузиастов на стройке найдено обезглавленное тело мужчины с множественными ранами.
Lenta.ru 05:34
Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
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Авто

УАЗ напомнил о внедорожнике УАЗ-3172

Ульяновский автозавод напомнил в своих соцсетях об очередной интересной модели, которая, несмотря на все свои плюсы, так и не стала серийной.
Автоновости дня 11 апреля в 09:48
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Политика

Рада соберется на внеочередное заседание из-за коронавируса

Парламент Украины в понедельник соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит предложенные кабмином изменения в госбюджет, предусматривающие создание спецфонда для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на сумму 2,4 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 18:23
Шоу-бизнес

Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Происшествия

В Тульской области коронавирусом заразились еще 11 человек

Сегодня, 13 апреля, стало известно о том, что коронавирусом в Тульской области заразились еще 11 человек.
Первый Тульский 03:52
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Здоровье

Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ № 31

Городскую клиническую больницу (ГКБ) № 31 перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом, сообщил Сергей Собянин во время посещения стационара, который уже в понедельник примет первых больных.
Москва 24 03:46
6
Общество

Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля

В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия 11 апреля в 13:24
7
Общество

В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса

По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
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