Футбол

Советский спортСоветский спортФутболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги

Футболисты Барселоны хотели вложиться в покупку нападающего ПСЖ Неймара. По данным sport.es, руководство Барселоны не захотело воспользоваться помощью игроков. Неймар выступал за Барселону с 2013 по 2017 год.
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Игроки «Барселоны» были готовы поучаствовать финансово в трансфере Неймара

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СМИ: Игроки «Барселоны» были готовы вложить собственные деньги в трансфер Неймара

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СМИ: Игроки «Барселоны» были готовы вложить собственные деньги в трансфер Неймара

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Футболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги

Советский спорт15:04

Sport.es: игроки «Барселоны» были готовы финансово вложиться в трансфер Неймара

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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:52, Вашингтон
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