Футбол
Советский спортФутболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги
Футболисты Барселоны хотели вложиться в покупку нападающего ПСЖ Неймара. По данным sport.es, руководство Барселоны не захотело воспользоваться помощью игроков. Неймар выступал за Барселону с 2013 по 2017 год.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:52, Вашингтон
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
RT на русском 09:47
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову
Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 09:02
Политика
Зеленский заявил о риске срыва переговоров по обмену из-за Цемаха
Переговоры с Россией по обмену удерживаемыми лицами могли сорваться из-за бывшего командира бригады противовоздушной обороны (ПВО) в самопровозглашенной Донецкой народной республике Владимира Цемаха.
РБК 10:18
Шоу-бизнес
«Любила и люблю»: Рита Дакота прокомментировала отношения с Соколовским
Рита Дакота и Влад Соколовский расстались уже довольно давно, но обсуждение бывшей пары до сих пор не покидает страниц развлекательных изданий.
Телепрограмма 07:09
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Коммерсантъ 05:28
Баскетбол
Литва подала протест на результат матча с Францией
Сегодня, 7 сентября, в Китае прошёл матч второго тура второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу в квартете L, в котором сборная Франции встретилась с командой Литвы.
Чемпионат 14:54
Футбол
Хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборе Евро-2020
Сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии в матче отборочного турнира Евро-2020 в группе А. Встреча, состоявшаяся 7 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 4:0 в пользу комадны Гарета Саутгейта.
Sport24.ru 13:50
Политика
Путин помиловал террориста Сенцова и ещё 10 граждан Украины
Президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины.
REGNUM 05:45
Политика
Россия и Украина обменялись задержанными
9111.ru 08:04
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования
В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора.
РИА Новости 10:57
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 00:29
Происшествия
В Волгоградской области один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей в городе Волжский Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 09:58
Наука
42 наконец-то разложили на три куба
В течение второй половины XX века разложения в сумму трех кубов были найдены почти для всех искомых чисел меньше 100.
N+1 вчера в 12:26
Футбол
Юрий Семин: «Получилась тренировка с повышенной нагрузкой»
Получилась тренировка с повышенной нагрузкой.
Спорт-Экспресс 13:42
Политика
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Футбол
Сборная Украины выиграла четвертый матч в отборочном турнире Евро-2020
Сборная Украины по футболу разгромила литовскую команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счетом 3:0. Встреча состоялась в Вильнюсе, на стадионе Литовской федерации футбола.
РБК 14:15
Кино
Фредерик Бегбедер хотел бы сыграть в кино Родиона Раскольникова
Французский писатель и актер Фредерик Бегбедер хотел бы исполнить в кино роль Родиона Раскольникова из романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".
ТАСС 08:24
Происшествия
Аэропорт в Омске лишился электричества из-за аварии электросетей
Часть Омска, включая аэропорт Омск-Центральный и ряд социальных объектов города, осталась без электричества из-за аварии в сетях компании «Омскэлектро».
RT на русском 13:14
Здоровье
Диетологи рассказали об опасности свинины для здоровья
Волгоградская правда 04:17
Хоккей
«Ак Барс» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Казанский "Ак Барс" победил "Сочи" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС 12:32
Происшествия
В роддоме №2 при родах умерла пациентка
Сотрудники Следкома решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Смерть наступила ночью 6 сентября в процессе самостоятельных родов.
Довод 06:00
Транспорт
По 27 адресам в Москве установили камеры
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил камеры фотовидеофиксации еще по 27 адресам в Москве, сообщается в аккаунте центра в Twitter.
ТАСС 10:22
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Здоровье
Три американца умерли из-за курения электронных сигарет
Газета.Ru вчера в 17:47
Футбол
«Уотфорд» уволил своего наставника
Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия был отправлен в отставку.
Soccer.ru 13:32
Политика
Лукашенко требует от России «не наклонять» Белоруссию
Белорусский лидер опроверг обвинения в том, что в своей внешней политике якобы развернулся на Запад, подчеркнул, что Белоруссия никогда не предаст «своего старшего брата».
REGNUM вчера в 07:12