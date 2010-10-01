Футболисты Барселоны хотели вложиться в покупку нападающего ПСЖ Неймара. По данным sport.es, руководство Барселоны не захотело воспользоваться помощью игроков. Неймар выступал за Барселону с 2013 по 2017 год.

Футболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги

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