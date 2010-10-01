Футболисты Барселоны хотели вложиться в покупку нападающего ПСЖ Неймара. По данным sport.es, руководство Барселоны не захотело воспользоваться помощью игроков. Неймар выступал за Барселону с 2013 по 2017 год.

Политика ЦИК не нашел серьезных нарушений во время дня тишины перед выборами ЦИК не получил жалоб на серьезные нарушения в день тишины перед выборами в России.

Политика На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.

Единоборства Нурмагомедов победил Порье в бою за титул UFC Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в бою с американцем Дастином Порье, заставив того сдаться в третьем раунде после проведения болевого приема.

Политика Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.

Теннис Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).

Общество Медики рассказали о лечебных свойствах водки По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».

Экономика Минфин рассказал о новой пенсионной системе Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Общество В Москве достроили самую большую школу в России Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Космос Уфолог объявил каменный диск из Кузбасса дроном НЛО Уфолог Скотт Уоринг заинтересовался каменным диском, найденным на кузбасском разрезе четыре года назад, и предположил, что этот предмет — инопланетный дрон-разведчик.

Политика В НАТО положительно оценили обмен пленными между Россией и Украиной Руководство НАТО дало положительную оценку факту обмена военнопленными между Украиной и Россией, об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте альянса.

Здоровье Названы самые полезные и вредные продукты для мозга Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.

Политика Путин и Зеленский провели телефонные переговоры Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Политика В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут Почти 5% электронных избирателей проголосовали на выборах в Мосгордуму за первые 15 минут, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Политика Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.

Экономика Индия перекупила американскую нефть, предназначенную для Китая Напомним, что 23 августа руководство КНР объявило о повышении импортных пошлин на 5−10% на ряд категорий американских товаров, в том числе на сельскохозяйственную продукцию, автомобили, нефть.

Экономика Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5% Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд.

Происшествия Три человека стали жертвами лобового столкновения авто под Петербургом Смертельная авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Ленинградской области, три человека погибли.

Политика Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.

Религия Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).

Здоровье Почему возникает онемение тела? Отвечает доктор Татьяна Шаповаленко, ведущая программы "О самом главном": – Причины онемения могут быть как безобидными (неудобное положение тела, длительная неподвижность, ношение узкой обуви), так и указывать на серьёзные сбои в организме (недостаток витаминов, артрит, артроз, сахарный диабет, тромбоз, межпозвонковые грыжи и др.).

Политика Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии На первый тур выборов президента Абхазии, который прошел 25 августа, прибыло рекордное число наблюдателей - более 60, в том числе из Германии, Китая и Турции, власти которых не признают независимость республики.