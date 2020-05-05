Коронавирус
Матч ТВФутболисты «Барселоны» прошли тестирование на коронавирус
Футболисты и тренерский штаб каталонской «Барселоны» в среду посетили клубную базу для прохождения медицинских тестов на коронавирус. Игроки прибыли на базу в защитных масках и сразу из автомобилей направлялись на тестирование.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Экономика
Белоусов: экономика России вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина.
Вести.Ru 10:14
Финансы
Курсы валют ЦБ РФ на 5 мая: 72,7263 руб/доллар США и 79,1189 руб/евро
ЦБ РФ с 1 мая установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 72,7263 руб. 1 евро - 79,1189 руб. 10 китайских юаней - 99,9999 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9631 р. (1,31%).
SIA.ru вчера в 07:00
Общество
Собянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»
В Москве кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 11:24
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Здоровье
В Ивановской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Пожилой житель Ивановской области, у которого была тяжелая пневмония, стал седьмым умершим пациентом с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает областное правительство.
РИА Новости 09:10
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе.
РИА Новости 07:40
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Политика
Путин назвал тактику борьбы с коронавирусом в России правильной
Практика показала, что тактика властей РФ по борьбе с коронавирусом абсолютно правильная, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 09:34
Происшествия
В США убили ученого, который был «на пороге» открытия по COVID-19
"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", — заявили коллеги ученого.
РИА Новости 11:28
Общество
У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявлен коронавирус
Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова уведомила, что у депутата парламента Светланы Максимовой был обнаружен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:16
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Общество
Более 600 петербуржцев оштрафовали в майские праздники
С 1 по 5 мая в Петербурге 676 человек получили штрафы за нарушение противоэпидемиологических ограничительных мер.
DP.RU 10:45
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Технологии
NASA продемонстрировало весь охват таяния ледников в Антарктиде
С 2003 по 2019 год спутник фиксировал процесс таяния льдов в западной части Антарктиды.
UfaTime.ru 04 мая в 09:43
Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Экономика
Поступления налогов в России упали на треть
Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета 10:11
Футбол
«Локомотив» хочет приобрести 19-летнего форварда «Фламенго»
По информации Globo Esporte, московский "Локомотив" рассматривает вариант с приобретением форварда "Фламенго" Линкольна Корреа.
Soccer.ru 04 мая в 16:03
Шоу-бизнес
Сергей и Дарья Пынзарь из «Дома-2» отпраздновали оловянную свадьбу
5 мая семья Пынзарей, ставшая известной благодаря «Дому-2», отметила десять лет с момента официальной регистрации отношений.
Городовой 03:11
Общество
Подрядчик «Газпрома» остановил работы на Чаяндинском месторождении
Представитель «Газпрома» сообщил РБК, что, несмотря на приостановку работ подрядчиком, ввод в эксплуатацию объектов на Чаяндинском месторождении не переносится.
РБК 11:01
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Общество
В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Происшествия
Экс-главу петербургского «Метростроя» вернули под домашний арест
Как сообщалось, 6 апреля, после предъявления обвинения в рамках второго уголовного дела, находившийся под домашним арестом экс-директор "Метростроя" Александров был арестован.
Интерфакс 10:59
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном
Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
Экономика
Суд Германии: ЕЦБ превысил свои полномочия
Высший суд Германии постановил, что покупка облигаций Европейского центрального банка (ЕЦБ) не учитывает "принцип пропорциональности", предполагая, что центральный банк еврозоны зашел слишком далеко, превысив полномочия, пишет CNBC.
Вести.Ru вчера в 07:48
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом штамма SARS-CoV-2, пишет газета "Известия" со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова.
Sputnik Таджикистан 06:05
Футбол
Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после тюрьмы
После освобождения ФК «Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым, после чего хавбек подписал соглашение на два года с «Ростовом».
RuNews24.ru вчера в 19:35
Общество
Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии
Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
Профиль вчера в 01:31
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23