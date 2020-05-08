Коронавирус
ИА Красная ВеснаФутболисты «Барселоны» возобновят тренировки в пятницу
Индивидуальные тренировки на своей базе начнут футболисты основной команды «Барселоны» в пятницу, 7 мая сообщает пресс-служба каталонского клуба. Подготовка к тренировке начнется в 9:30 утра.
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Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
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Вышел мультсериал «Я это уже видел». Его озвучили Сыендук и Данила Поперечный
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Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
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Президент РФ Владимир Путин знает этот принцип. Основа жизни россиян заключается в любви к Родине.
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Во Владимирской области выявлено 45 новых случаев коронавируса
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ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»
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