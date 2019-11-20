Футбол

Вести.RuВести.RuФутболисты Бельгии разгромили киприотов и снова сыграют с россиянами

Бельгия — Кипр
6 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
14′
Николас Иоанну
Кристиан Бентеке
16′
20′
Георгиос Меркис
Кевин де Брюйне
36′
Кевин де Брюйне
41′
Янник Феррейра-Карраско
44′
Кипрос Христофору
51′
Эден Азар
Яри Версхарен
64′
67′
Николас Иоанну
Иоаннис Кусулос
Кристиан Бентеке
68′
Кевин де Брюйне
Деннис Прат
68′
79′
Матия Шполярич
Георгос Эфрем
Кристиан Бентеке
Дивок Ориги
80′
81′
Иоаннис Кости
Фотис Папулис
Матчем в Брюсселе завершился отборочный турнир чемпионата Европы по футболу в группе Iю Сборная Бельгии разгромила команду Кипра с результатом 6:1, выиграв все десять матчей. Киприоты первыми добились успеха. На 14 минуте отличился Ником Иоанну.
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