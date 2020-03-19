Коронавирус
Soccer.ruФутболисты «Боруссии» М добровольно отказались от части зарплаты
Футболисты «Боруссии» М добровольно отказались от части зарплаты из-за коронавирусного кризиса.
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Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Наука
У коронавируса обнаружили слабое место
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России
Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Космос
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Общество
Шереметьево закроет два терминала
Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Происшествия
Оперштаб: Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Общество
В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Общество
Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию
Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина заразилась коронавирусом
Бывшая участница шоу «Дом-2» Анастасия Киушкина, вернувшись из отпуска во Франции, почувствовала недомогание и ухудшение самочувствия.
Экономика
Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
Хоккей
Умарк опроверг слова о том, что не вернется на Кубок Гагарина
Шведский хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк опроверг слова о том, что не вернется в Россию на Кубок Гагарина, сообщает "Чемпионат.com".
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Энергетика
США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти
Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
Общество
Первый город в России ввел режим ЧС из-за коронавируса
Первым городом, в котором введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне пандемии коронавируса, стал Абакан в Республике Хакасия.
Общество
Коронавирус в Пскове выявили у приехавшей из Испании семьи
Коронавирус выявили в Псковской области первые тесты семьи, приехавшей домой из Европы.
Футбол
Златан Ибрагимович начал сбор средств на борьбу с коронавирусом
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
Пандемия коронавируса может продлиться два года
Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава Германии и занимающийся оценкой эпидемиологической ситуации в стране, заявил о том, что пандемия коронавируса COVID-19, возможно, будет длиться два года.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Происшествия
Суд в Казани арестовал замглавы МЧС Татарстана
Здоровье
В России расшифровали полный геном коронавируса
Экономика
ООН: 25 млн человек могут потерять работу из-за коронавируса
Пандемия коронавируса приведет к значительному увеличению безработицы в мире – порядка 25 млн человек могут остаться без работы, пишет Интерфакс со ссылкой на дынные прогноза Международной организации труда (специализированное учреждение ООН, занимающееся вопросами трудовых отношений).
Политика
Пригожин попросил возобновить в США дело против «Конкорда»
Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору США с просьбой возобновить дело в отношении возглавляемой им компании "Конкорд", чтобы публично доказать невиновность компании.
Здоровье
В Краснодарском крае выявлены два новых случая заражения коронавирусом
Напомним, 12 марта на Кубани зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Общество
В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом
Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.