Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.

Общество Шереметьево закроет два терминала Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.

Общество В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Экономика Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса «На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Здоровье Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).

Энергетика США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.

Здоровье Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.

Общество Пандемия коронавируса может продлиться два года Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава Германии и занимающийся оценкой эпидемиологической ситуации в стране, заявил о том, что пандемия коронавируса COVID-19, возможно, будет длиться два года.

Общество Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля "С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

Экономика ООН: 25 млн человек могут потерять работу из-за коронавируса Пандемия коронавируса приведет к значительному увеличению безработицы в мире – порядка 25 млн человек могут остаться без работы, пишет Интерфакс со ссылкой на дынные прогноза Международной организации труда (специализированное учреждение ООН, занимающееся вопросами трудовых отношений).

Политика Пригожин попросил возобновить в США дело против «Конкорда» Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору США с просьбой возобновить дело в отношении возглавляемой им компании "Конкорд", чтобы публично доказать невиновность компании.