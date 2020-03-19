Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruФутболисты «Боруссии» М добровольно отказались от части зарплаты

Футболисты «Боруссии» М добровольно отказались от части зарплаты из-за коронавирусного кризиса.
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Футболисты «Боруссии М» пошли на понижение зарплаты, клуб сможет экономить 1 миллион евро в месяц

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Футболисты «Боруссии» из Менхенгладбаха отказались от части зарплаты на фоне коронавируса

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Игроки гладбахской «Боруссии» отказались от части зарплаты из-за коронавируса. Клуб сэкономит 1 млн евро в месяц

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Футболисты гладбахской «Боруссии» отказались от части зарплаты из-за ситуации с коронавирусом

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Футболисты «Боруссии» М добровольно отказались от части зарплаты

Soccer.ru08:39

СМИ: игроки «Боруссии» пожертвуют часть зарплаты для сотрудников клуба

РИА Новости10:10
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Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
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Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
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Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

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За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
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Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

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Шереметьево закроет два терминала

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
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В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию

Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
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Звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина заразилась коронавирусом

Бывшая участница шоу «Дом-2» Анастасия Киушкина, вернувшись из отпуска во Франции, почувствовала недомогание и ухудшение самочувствия.
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Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
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Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
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Умарк опроверг слова о том, что не вернется на Кубок Гагарина

Шведский хоккеист уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк опроверг слова о том, что не вернется в Россию на Кубок Гагарина, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 08:13
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Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
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США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти

Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
Новые Ведомости 07:31
Общество

Первый город в России ввел режим ЧС из-за коронавируса

Первым городом, в котором введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне пандемии коронавируса, стал Абакан в Республике Хакасия.
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Коронавирус в Пскове выявили у приехавшей из Испании семьи

Коронавирус выявили в Псковской области первые тесты семьи, приехавшей домой из Европы.
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Златан Ибрагимович начал сбор средств на борьбу с коронавирусом

РИА Новости вчера в 12:00
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Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
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«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года

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Пандемия коронавируса может продлиться два года

Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава Германии и занимающийся оценкой эпидемиологической ситуации в стране, заявил о том, что пандемия коронавируса COVID-19, возможно, будет длиться два года.
UfaTime.ru 17 марта в 10:48
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Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс вчера в 02:21
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Суд в Казани арестовал замглавы МЧС Татарстана

RT на русском вчера в 14:17
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В России расшифровали полный геном коронавируса

Газета.Ru 10:03
Экономика

ООН: 25 млн человек могут потерять работу из-за коронавируса

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Пригожин попросил возобновить в США дело против «Конкорда»

Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору США с просьбой возобновить дело в отношении возглавляемой им компании "Конкорд", чтобы публично доказать невиновность компании.
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Напомним, 12 марта на Кубани зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
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В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом

Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Один из самых популярных клубов страны.
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