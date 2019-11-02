РПЛ
ИзвестияФутболисты ЦСКА в меньшинстве удержали ничью в матче с «Зенитом»
|45′+1′
Никола Влашич
|52′
Яка Бийол
|54′
Яка Бийол
|55′
Вадим Карпов
|60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
|60′
|64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
|67′
Александр Ерохин
|73′
|78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
|86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
|89′
|90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
|90′+4′
Вильмар Барриос
|90′+6′
|90′+6′
Марио Фернандес
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
41
Кержаков
17
Шатов
6
Иванович
44
Ракицкий
20
Мак
3
Сантос
27
Оздоев
5
Барриос
7
Азмун
22
Дзюба
21
Ерохин
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
14
Набабкин
29
Бийол
27
Гогуа
8
Влашич
20
Кучаев
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
Футболисты московского ЦСКА вничью сыграли с петербургским «Зенитом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. Первый гол матча в компенсированное время первого тайма (45+1) забил футболист ЦСКА Никола Влашич.
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Гол в раздевалку: «Зенит» проигрывает ЦСКА после первого тайма со счетом 0:1
КП - Санкт-Петербург13:06
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