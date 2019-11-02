РПЛ

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Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
Футболисты московского ЦСКА вничью сыграли с петербургским «Зенитом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. Первый гол матча в компенсированное время первого тайма (45+1) забил футболист ЦСКА Никола Влашич.
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