Футболисты московского ЦСКА вничью сыграли с петербургским «Зенитом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. Первый гол матча в компенсированное время первого тайма (45+1) забил футболист ЦСКА Никола Влашич.

Футболисты ЦСКА в меньшинстве удержали ничью в матче с «Зенитом»

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