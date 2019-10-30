Футбол

Вести.RuВести.RuФутболисты ЦСКА вышли в четвертьфинал Кубка России

ЦСКА — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
90′+2′
В Москве завершился матч 1/8 финала Кубка России по футболу между столичным ЦСКА и "Уфой". Хозяева поля добились непростой победы со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира. Первый тайм прошел с преимуществом гостей.
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