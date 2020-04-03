Коронавирус
MetaratingsФутболисты «Динамо» не согласились с понижением зарплаты на 40%
Футболисты московского «Динамо» отказались идти на 40-процентное снижение зарплаты, предложенное руководством клуба из-за паузы в РПЛ. Футболисты считают, что справедливее было бы снизить зарплату на 20%, и не на два месяца, как предлагает клуб, а на один.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» предложило снизить зарплату на 40% в течение двух месяцев в связи приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Футболисты московского клуба настаивают на одном месяце и урезании зарплат на 20%.Чемпионатвчера в 11:04
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Кирьяков: наверное, в «Динамо» против понижения зарплат иностранцы. Наши более тактичны
Чемпионатвчера в 11:45
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