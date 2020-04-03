Коронавирус

MetaratingsMetaratingsФутболисты «Динамо» не согласились с понижением зарплаты на 40%

Футболисты московского «Динамо» отказались идти на 40-процентное снижение зарплаты, предложенное руководством клуба из-за паузы в РПЛ. Футболисты считают, что справедливее было бы снизить зарплату на 20%, и не на два месяца, как предлагает клуб, а на один.
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с чего всё началось

Игроки «Динамо» не согласны на понижение зарплат на 40%. Они выдвинули свои условия

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» предложило снизить зарплату на 40% в течение двух месяцев в связи приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Футболисты московского клуба настаивают на одном месяце и урезании зарплат на 20%.
Чемпионатвчера в 11:04

Подробнее о событии

Главные новости дня. Игроки «Динамо» отказались от 40-процентного понижения зарплаты, Головин вернулся в Калтан

Бомбардир.рувчера в 15:45

СМИ: В «Динамо» обсуждают нюансы снижения зарплат на 40 процентов

Матч ТВвчера в 13:15

Игроки «Динамо» не против урезания зарплаты на 40% и обсуждают нюансы («СЭ»)

Sports.ruвчера в 12:40

Футболисты «Динамо» не согласились с предложением снизить зарплату на 40%

Sport.ruвчера в 12:14

В «Динамо» обсуждают нюансы снижения зарплат на 40 процентов

Спорт-Экспрессвчера в 12:19

Кирьяков: наверное, в «Динамо» против понижения зарплат иностранцы. Наши более тактичны

Чемпионатвчера в 11:45

Игроки «Динамо» отказались от сокращения зарплат на 40%? Как обстоят дела в других клубах РПЛ

Sport24.ruвчера в 14:00
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 02:25, Ашберн
Общество

В Самарской области усиленный режим самоизоляции продлили до 12 апреля

Из документа следует, что введенный ранее режим усиленной самоизоляции в регионе продлевают до 12 апреля.
Самарская газета вчера в 16:29
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru вчера в 13:33
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Политика

Трамп объяснил отказ носить маску в период пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил о том, что он не намерен носить защитную маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, так как это не соответствует его статусу лидера США, передает телеканал ABC News.
РБК вчера в 20:01
Общество

Ограничены въезд и выезд из Омска

С сегодняшнего дня ограничен въезд и выезд в Омск. Следить за этим будут наряды полиции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Sibnovosti.ru 01:06
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 02 апреля в 06:02
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Общество

Ретейлеры зафиксировали снижение трафика в гипермаркетах

На этой неделе ретейлер «Ашан» зафиксировал снижение потребительского потока до 50% в пяти российских регионах, сообщил РБК представитель компании.
РБК 02:00
Футбол

Смолов обвинил китайцев в распространении коронавируса

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов высказался по поводу распространения коронавируса в прямом эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в Instagram.
ProstoProSport 00:00
Энергетика

Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр./сутки, передает Reuters.
РБК вчера в 19:07
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 02 апреля в 04:50
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Общество

В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.
Газета.Ru вчера в 19:53
Шоу-бизнес

Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом

Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.
РБК 01:49
Армия и оружие

Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию

Последние из планируемых, девятый, десятый и одиннадцатый самолеты Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщило Минобороны.
РИА Новости вчера в 22:24
Шоу-бизнес

Дочь актера Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом

РБК 00:11
Авто

КамАЗ рассказал о конкуренте ГАЗели

Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Автоновости дня 01 апреля в 08:23
Здоровье

Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Газета.Ru 01:22
Здоровье

Названо ключевое отличие коронавируса от гриппа

Специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказала Business Insider, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть групповой иммунитет, поэтому распространение заболевание удается остановить.
АБН вчера в 13:42
Энергетика

Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики

«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
Известия вчера в 12:32
Общество

В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус

Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Известия вчера в 22:24
Киберспорт

В сетевом шутере Days of War начались бесплатные выходные

Издательство Graffiti Games и разработчики из Driven Arts объявили о начале бесплатных выходных в своём сетевом шутере Days of War.
Игромания.ру вчера в 06:25
Общество

Спикер Мосгордумы пояснил правила передвижения на личном транспорте

Газета.Ru вчера в 12:57
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Общество

Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии

Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.
Lenta.ru вчера в 22:51
Общество

Озвучены новые данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе

Новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки на территории Кемеровской области не выявлено.
Газета Кемерова 00:12
Транспорт

В РЖД отменят 53 поезда дальнего следования

В РЖД было принято решение временно отменить 53 поезда дальнего следования. Кроме того, сокращена периодичность рейсов 37 поездов.
Тульская служба новостей вчера в 03:54
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