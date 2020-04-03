Футболисты московского "Динамо" отказались от предложенного руководством клуба уменьшения заработной платы. Руководство "Динамо" предложило игрокам клуба на время вынужденного перерыва в чемпионате страны из-за пандемии коронавируса сократить заработную плату на 40%.

Футболисты «Динамо» отказались от сокращения зарплаты на 40%

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