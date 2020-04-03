Коронавирус
Российская газетаФутболисты «Динамо» отказались от сокращения зарплаты на 40%
Футболисты московского "Динамо" отказались от предложенного руководством клуба уменьшения заработной платы. Руководство "Динамо" предложило игрокам клуба на время вынужденного перерыва в чемпионате страны из-за пандемии коронавируса сократить заработную плату на 40%.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» предложило снизить зарплату на 40% в течение двух месяцев в связи приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Футболисты московского клуба настаивают на одном месяце и урезании зарплат на 20%.Чемпионат11:04
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