Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаФутболисты «Динамо» отказались от сокращения зарплаты на 40%

Футболисты московского "Динамо" отказались от предложенного руководством клуба уменьшения заработной платы. Руководство "Динамо" предложило игрокам клуба на время вынужденного перерыва в чемпионате страны из-за пандемии коронавируса сократить заработную плату на 40%.
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с чего всё началось

Игроки «Динамо» не согласны на понижение зарплат на 40%. Они выдвинули свои условия

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» предложило снизить зарплату на 40% в течение двух месяцев в связи приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Футболисты московского клуба настаивают на одном месяце и урезании зарплат на 20%.
Чемпионат11:04

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СМИ: В «Динамо» обсуждают нюансы снижения зарплат на 40 процентов

Матч ТВ13:15

Игроки «Динамо» не против урезания зарплаты на 40% и обсуждают нюансы («СЭ»)

Sports.ru12:40

Игрокам «Динамо» предложили сократить зарплаты на 40%. Футболисты отказались, выдвинув свои условия

Sport24.ru11:32

В «Динамо» обсуждают нюансы снижения зарплат на 40 процентов

Спорт-Экспресс12:19

«Чемпионат»: футболисты «Динамо» выдвинули свои условия сокращения зарплат

Бомбардир.ру12:17

Кирьяков: наверное, в «Динамо» против понижения зарплат иностранцы. Наши более тактичны

Чемпионат11:45

Футболисты «Динамо» не согласились с предложением снизить зарплату на 40%

Sport.ru12:14
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