с чего всё началось

Футболисты и руководство московского «Динамо» почтили память бывшего голкипера команды и сборной СССР Льва Яшина. Отмечается, что у могилы Яшина на Ваганьковском кладбище собрались более 250 человек.

Политика Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни» Российский лидер Владимир Путин наградил Рустама Габдулина, старшего следователя по особо важным делам при председателе СК России, который руководил следственной группой по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Общество «Северный поток-2» без учета датского участка построен По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, строительство оставшихся 300 километров газопровода займет 5 недель.

Экономика Сбербанк снизит ставку по ипотеке, но не для всех Крупнейший российский банк объявил о планах снизить ставку по ипотеке для покупателей квартир в новостройках, строительство которых финансируется через эскроу-счета.

Космос Россия бесплатно отправит на орбиту спутник Римского университета Российская компания "Главкосмос пусковые услуги" бесплатно отправит на орбиту спутник мониторинга диких животных SIMBA, созданный в Римском университете Сапиенца, сообщила директор по маркетинговым коммуникациям компании Мила Савельева.

Происшествия Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.

Происшествия Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.

Общество В Японии прошла интронизация нового императора В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.

Общество Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

Шоу-бизнес Бузова купила квартиру за 120 миллионов Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.

Политика Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

Происшествия Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области Появилось видео с места перестрелки на хуторе Чернозубов в Ростовской области, соответствующие кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Экономика В России рекордно упал спрос на бензин Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».

Шоу-бизнес 40-летняя Светлана Хоркина второй раз стала мамой Гимнастка уже воспитывает 14-летнего сына. Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина во второй раз стала мамой.

Общество Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.

Игры Новые факты о Star Wars Jedi: Fallen Order – возможный шедевр Второй режим позволит иметь 60 кадров в секунду при разрешении 1080 р. Тем не менее создатели не утверждают, что Star Wars Jedi: Fallen Order будет всегда иметь стабильные 60 FPS, но акцентируют внимание на том, что старались приблизиться к этому достаточно близко.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.