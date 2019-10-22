Футбол
Матч ТВФутболисты «Динамо» возложили цветы к могиле Яшина
Футболисты и руководство московского «Динамо» почтили память бывшего голкипера команды и сборной СССР Льва Яшина. Отмечается, что у могилы Яшина на Ваганьковском кладбище собрались более 250 человек.
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Основной состав #Динамо почтил память величайшего вратаря в истории футбола Льва Ивановича Яшина возложением цветов на его могилу на Ваганьковском кладбище pic.twitter.com/xgQJC7dHZDСпорт-Экспресс08:47
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