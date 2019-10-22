Футбол
ТК ЗвездаВетераны и болельщики «Динамо» возложили цветы на могилу Льва Яшина
Легендарному голкиперу 22 октября могло исполниться 90 лет. К 90-летию легендарного вратаря «Динамо» Льва Яшина на его могилу на Ваганьковском кладбище возложили цветы.
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Основной состав #Динамо почтил память величайшего вратаря в истории футбола Льва Ивановича Яшина возложением цветов на его могилу на Ваганьковском кладбище pic.twitter.com/xgQJC7dHZDСпорт-Экспрессвчера в 08:47
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Черчесов, игроки «Динамо» и ветераны футбола почтили память Яшина. Главные фото
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