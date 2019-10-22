с чего всё началось

Легендарному голкиперу 22 октября могло исполниться 90 лет. К 90-летию легендарного вратаря «Динамо» Льва Яшина на его могилу на Ваганьковском кладбище возложили цветы.

Ветераны и болельщики «Динамо» возложили цветы на могилу Льва Яшина

Шоу-бизнес Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.

Общество Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.

Происшествия Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.

Здоровье Сегодня дни рождения празднуют Сергей Архангельский и Михаил Болтухин Сегодня дни рождения отмечают Сергей Архангельский, главный врач «Перинатального центра», Почетный гражданин Саратовской области и Михаил Болтухин, начальник Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Общество В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.

Политика WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.

Политика Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Армия и оружие Путин и Эрдоган договорились по Сирии Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.

Общество Крупнейший пиратский плеер Moonwalk лишился серверов Правообладатели добились отключения серверов плеера Moonwalk. Его использовали 80% сайтов с пиратским контентом в России.

Происшествия В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.

Политика Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана» Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.

Происшествия Задержаны очередные родственники бывшего сенатора Арашукова Два человека были задержаны по делу о хищении средств бывшим сенатором Рауфом Арашуковым, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Происшествия В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.

Экономика В 2020 году в России пройдут массовые увольнения В России в 2020 году в пройдут массовые увольнения: каждая десятая компания страны собирается сокращать своих сотрудников.

Происшествия На Урале девочка-подросток ушла в школу и пропала Из дома девочка вышла 21 октября. Как пишет Е1.ru, её путь проходил через реку Туру. У воды след школьницы теряется.

Авто Nissan покажет концептуальную модель Nissan Ariya в Токио Согласно японским СМИ, концепт Nissan Ariya будет представлен на автосалоне в Токио в 2019 году, хотя детали полностью электрического внедорожника остаются засекреченными.

Наука Уничтоживший динозавров астероид сделал океаны кислотными Специалисты изучили известковые раковины одноклеточных морских водорослей, которые показали, что порядка 65 миллионов лет назад кислотная среда в океане резко изменилась, что могло произойти лишь после падения гигантского метеорита.

Политика Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате» Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

Авто Volkswagen «сошлёт» Skoda в бюджетный сегмент Напомним, что недавно представитель концерна VW сделал заяление о том, что компания намерена сделать бренд Skoda конкурентом таким бюджетным маркам как Dacia, Hyundai и Kia.

Шоу-бизнес Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.

Наука На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.

Происшествия Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.

Шоу-бизнес Мэйси Уильямс и Билли Айлиш попали в пятерку самых опасных звезд Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс и американская певица Билли Айлиш заняли второе и пятое место в этом рейтинге, сообщает NME.

Авто Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа Фотошпионам удалось запечатлеть обновлённый Hyundai Grandeur без камуфляжа. Снимки седана были опубликованы на портале Thekoreancarblog.