Футбол
Sportbox.RUФутболисты «Динамо» возложили цветы к могиле Яшина
Футболисты и руководство московского «Динамо» почтили память бывшего голкипера команды и сборной СССР Льва Яшина. Отмечается, что у могилы Яшина на Ваганьковском кладбище собрались более 250 человек.
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Футбол
«Локомотив» победил «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА
Московский "Локомотив" в гостях победил туринский "Ювентус" в матче Юношеской лиги УЕФА.
РИА Новости 10:10
Политика
Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС 08:54
Политика
Фадеев рассказал о планах на посту председателя СПЧ
Известия вчера в 14:23
Политика
Отношение к русским в Эстонии стало лучше
О своих впечатления о посещении Эстонии рассказал американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico.
Русская Планета 06:39
Политика
СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Два авторитетных консервативных американских издания узнали о влиянии президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на отношение президента США Дональда Трампа к Украине.
Известия 09:45
Авто
Новый Land Rover Defender 130 презентуют в 2020 году
Land Rover Defender 130 нового поколения будет презентован в 2020-м.
OAnews 07:46
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь
Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Известия 07:19
Происшествия
Россиянку зарезали на курорте в Испании
Гражданина России задержали на испанском курорте по подозрению в убийстве жены.
Lenta.ru 08:02
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал машину скорой и сбил людей
Неизвестный на угнанной скорой помощи сбил несколько человек, в том числе задел коляску с двумя детьми, один ребенок получил легкие травмы.
Газета.Ru 09:33
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Анастасия Заворотнюк платит за лечение
Стало известно, сколько актриса Анастасия Заворотнюк платит за лечение в медицинском центре на Рублевке.
АБН 05:35
Политика
Песков указал на сложности в подготовке «нормандского саммита»
Как пояснил официальный представитель Кремля, это связано с возникшими сложностями из-за отхода одной из сторон от выполнения Минских соглашений, что затрудняет «подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту».
REGNUM 07:00
Армия и оружие
Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.
Lenta.ru 02:19
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности Трампа к военным действиям против Турции
Президент США Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майкл Помпео.
РБК вчера в 17:22
Экономика
Госдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам
Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
REGNUM 08:13
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 03:45
Единоборства
Соперник Александра Волкова выбыл из главного боя московского UFC
Экс-чемпион UFC Джуниор Дос Сантос не сможет принять участие в поединке против Александра Волкова 9 ноября в главном бою московского UFC.
Матч ТВ 03:37
Кино
Вин Дизель возвращается к жизни в трейлере фильма «Бладшот»
Вышел трейлер фильма «Бладшот» — экранизации одноименного комикса. Главную роль в боевике сыграл Вин Дизель.
Афиша Daily вчера в 05:03
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Международная группа исследователей обнаружила механизм, с помощью которого раковые опухоли становятся невосприимчивыми к химиотерапии.
Lenta.ru 07:59
Экономика
Bloomberg знает, где лопнет следующий пузырь
Развивающиеся рынки — следующий «пузырь активов» на фоне охоты за доходностью и роста эмиссии ЕМ-долгов.
Profinance.ru 08:58
Фигурное катание
15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости вчера в 11:50
Происшествия
На постояльцев хостела в Новой Москве напал заместитель администратора
На постояльцев хостела в Новой Москве с ножом напал заместитель администратора.
RT на русском 03:41