Футбол

Sputnik ЭстонияSputnik ЭстонияФутболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета

Украина — Эстония
1 – 0
Матч завершён
Товарищеские матчи, сегодня
Стадион «Металлург»
Сергей Сидорчук
Дмитрий Иванисеня
46′
Николай Матвиенко
Артем Шабанов
46′
Виктор Цыганков
Роман Безус
46′
46′
Герт Камс
Тайджо Тенисте
Виктор Коваленко
Виталий Буяльский
46′
50′
Маттиас Кяйт
62′
Михкель Айнсалу
Илья Антонов
62′
Франк Лийвак
Сергей Зенёв
Андрей Ярмоленко
Марьян Швед
66′
70′
Маттиас Кяйт
Константин Васильев
70′
Хенри Аньер
Эрик Сорга
Евгений Шахов
Владимир Шепелев
75′
77′
Никита Баранов
82′
Сандер Пури
Кен Калласте
Эдуард Соболь
83′
87′
Сергей Зенёв
Роман Безус
90′+2′
Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
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