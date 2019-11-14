Футбол
Sputnik ЭстонияФутболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета
Сергей Сидорчук
Дмитрий Иванисеня
|46′
Николай Матвиенко
Артем Шабанов
|46′
Виктор Цыганков
Роман Безус
|46′
|46′
Герт Камс
Тайджо Тенисте
Виктор Коваленко
Виталий Буяльский
|46′
|50′
Маттиас Кяйт
|62′
Михкель Айнсалу
Илья Антонов
|62′
Франк Лийвак
Сергей Зенёв
Андрей Ярмоленко
Марьян Швед
|66′
|70′
Маттиас Кяйт
Константин Васильев
|70′
Хенри Аньер
Эрик Сорга
Евгений Шахов
Владимир Шепелев
|75′
|77′
Никита Баранов
|82′
Сандер Пури
Кен Калласте
Эдуард Соболь
|83′
|87′
Сергей Зенёв
Роман Безус
|90′+2′
Украина
Расстановка 4‑5‑1
23
Лунин
19
Болбат
6
Шабанов
3
Пластун
2
Соболь
8
Швед
14
Буяльский
13
Иванисеня
4
Шепелев
18
Безус
11
Беседин
22
Игонен
23
Тенисте
21
Баранов
17
Кууск
3
Пикк
6
Антонов
13
Крейда
14
Васильев
19
Калласте
9
Сорга
10
Зенёв
Эстония
Расстановка 4‑3‑3
Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
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