Футбол

Sputnik ЭстонияSputnik ЭстонияФутболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета

Украина — Эстония
1 – 0
Матч завершён
Товарищеские матчи, вчера
Стадион «Металлург»
Сергей Сидорчук
Дмитрий Иванисеня
46′
Николай Матвиенко
Артем Шабанов
46′
Виктор Цыганков
Роман Безус
46′
46′
Герт Камс
Тайджо Тенисте
Виктор Коваленко
Виталий Буяльский
46′
50′
Маттиас Кяйт
62′
Михкель Айнсалу
Илья Антонов
62′
Франк Лийвак
Сергей Зенёв
Андрей Ярмоленко
Марьян Швед
66′
70′
Маттиас Кяйт
Константин Васильев
70′
Хенри Аньер
Эрик Сорга
Евгений Шахов
Владимир Шепелев
75′
77′
Никита Баранов
82′
Сандер Пури
Кен Калласте
Эдуард Соболь
83′
87′
Сергей Зенёв
Роман Безус
90′+2′
Попытки сборной Украины изменить счет в свою пользу на последних минутах привели к сумбуру в их действиях, а эстонские сборники, наоборот, проявили удивительное хладнокровие. И лишь чудо рикошета помогло спасти статус фаворитов товарищеского матча уже в в дополнительное время.
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