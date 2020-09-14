Правительство Узбекистана договорилось со Швейцарией о возвращении узбекской стороне $131 млн из средств, остающихся с 2012 года на счетах в швейцарских банках дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой.
Жители Белоруссии в августе забрали из банков $624 млн с банковских депозитов в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских рублей — с переводных депозитов (до востребования) и 270,8 млн белорусских рублей (итого около $389 млн) — со срочных вкладов, следует из статистики Национального банка страны.