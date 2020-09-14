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АиФ Красноярск
АиФ Красноярск

Футболисты «Енисея», зараженные коронавирусом, вернулись в Красноярск

Спецрейсом из Ярославля в Красноярск доставлены футболисты «Енисея» - у шести игроков был накануне матча с «Шинником» был выявлен коронавирус.В источнике
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Проспект Мира

В Красноярск вернулись заразившиеся коронавирусом футболисты «Енисея»

Проспект Мира22:50
КП - Красноярск

Зараженные коронавирусом футболисты «Енисея» спецрейсом вернулись в Красноярск

КП - Красноярск22:16
ТАСС Спорт

Тарханов: ФНЛ разберет случаи заражения коронавирусом в «Енисее»

ТАСС Спортвчера в 08:24
ТВК

Зараженные коронавирусом игроки «Енисея» вернулись в Красноярск

ТВК22:57
НГС24

В Красноярск вернулись заразившиеся коронавирусом футболисты «Енисея»

НГС2421:36
ДЕЛА.ru

Игроки «Енисея» вернулись в Красноярск из-за коронавируса

ДЕЛА.ru22:09
Государственные Вести

Вспышка COVID-19 зафиксирована в футбольном клубе «Енисей»

Государственные Вестивчера в 08:00

Германия сообщила о результатах новой экспертизы проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
Германия сообщила о результатах новой экспертизы проб Навального
РИА Новости04:44
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В Петербурге мужчина забрался на крышу Александро-Невской лавры

Мужчина забрался на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры в Петербурге, полиция ведет с ним переговоры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости05:11
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Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой

Правительство Узбекистана договорилось со Швейцарией о возвращении узбекской стороне $131 млн из средств, остающихся с 2012 года на счетах в швейцарских банках дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой.
Интерфакс01:39

Жители Белоруссии в августе забрали из банков больше $1 млрд

Жители Белоруссии в августе забрали из банков $624 млн с банковских депозитов в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских рублей — с переводных депозитов (до востребования) и 270,8 млн белорусских рублей (итого около $389 млн) — со срочных вкладов, следует из статистики Национального банка страны.
Forbes05:33