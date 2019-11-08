Воронежский «Факел» на выезде проиграл калининградской «Балтике». Игра завершилась со счетом 0:3. Матч прошел в субботу, 9 ноября. Первый тайм прошел относительно спокойно и запомнился зрителям лишь двумя желтыми карточками и одним голом в самом конце.

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