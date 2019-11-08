Футбол
КП - ВоронежФутболисты «Факела» проиграли «Балтике» в Калининграде
Максим Кузьмин
|40′
Аллеф Родригес
|74′
Аллеф Родригес
|85′
Воронежский «Факел» на выезде проиграл калининградской «Балтике». Игра завершилась со счетом 0:3. Матч прошел в субботу, 9 ноября. Первый тайм прошел относительно спокойно и запомнился зрителям лишь двумя желтыми карточками и одним голом в самом конце.
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